Bayern rozdaje karty, Hoffenheim ściga podium. Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Mecz czwartego w tabeli TSG 1899 Hoffenheim z liderem Bayernem Monachium to hit 26. kolejki Bundesligi. Hoffenheim traci tylko dwa punkty do trzeciego Bayeru Leverkusen.

• Wszystkie mecze Bundesligi na żywo z polskim komentarzem transmituje platforma streamingowa Viaplay

W meczu na szczycie Bundesligi, Bayern Monachium ostatnio u siebie podzielił się punktami z trzecim Bayerem Leverkusen (1:1). Teraz na wyjeździe zagra z czwartym TSG 1899 Hoffenheim. O trzecie miejsce w lidze walczą obecnie cztery drużyny, szósty w tabeli Freiburg ma do Bayeru Leverkusen cztery punkty straty, czwarte Hoffenheim - tylko dwa. A lider Bayern ma dziewięć punktów przewagi na drugą Borussią Dortmund, z Hoffenheim zagra więc bez presji. Transmisja meczu Hoffenheim - Bayern w sobotę o 15.30 na platformie Viaplay.Robert Lewandowski przeciwko Bayerowi gola nie zdobył, ale w klasyfikacji najlepszych strzelców z 28 bramkami nadal ma ich o osiem więcej niż drugi Patrik Schick. Reprezentant Polski bije kolejne rekordy. We wtorek w 1/8 Ligi Mistrzów, Bayern rozbił RB Salzburg aż 7:1 w rewanżowym meczu 1/8 finału. Lewandowski strzelił trzy gole, w tym dwa z rzutów karnych. Tym samym zalicza już siódmy z rzędu sezon, w którym we wszystkich rozgrywkach zdobywa co najmniej 40 bramek.Walczący o utrzymanie miejsca na podium Bayer Leverkusen, w niedzielę o 15.30 gra z FC Koeln, ósmą drużyną tabeli. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, studio Bundesligi w Viaplay startuje o 15.00. W sobotę pojawią się w nim Rafał Kędzior, Tomasz Urban i Michał Trela, a w niedzielę Justyna Kostyra, Tomasz Urban i Michał Trela. Wszystkie mecze Bundesligi na żywo z polskim komentarzem dostępne są na Viaplay.plMecze 26. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Sobota (12 marca):• 15.30komentują Piotr Domagała i Michał Zachodny• 15.30komentuje Kamil Kania• 15.30komentuje Szymon Ratajczak• 15.30komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki• 18.30komentują Rafał Wolski i Radosław GilewiczNiedziela (13 marca):• 15.30komentują Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• 17.30komentuje Kamil Kania• 17.30komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki• 19.30komentują Mateusz Juza i Tomasz Urban