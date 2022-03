Natalia Kukulska w serii "MTV Unplugged". Premiera koncertu w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Koncerty MTV Unplugged, w których artyści swoje utwory prezentują w wersji "bez prądu", to bez wątpienia znacząca część historii współczesnej muzyki.

• Występ Natalii Kukulskiej to zabawa kolorem, kształtem i światłem. Kombinacja barw, wzorów i iluminacji stanowi prawdziwą ucztę dla oczu.

Swój rok jubileuszowy - 25 lat od premiery "dorosłego" debiutu, którym był album "Światło" - wokalistka zakończyła na deskach Sceny Relax, gdzie w towarzystwie wspaniałych muzyków zagrała koncert w formacie MTV Unplugged. Na tę okoliczność skład zespołu został poszerzony i urozmaicony o ciekawe instrumentarium, w skład którego weszło aż 11 muzyków. Koncepcję muzyczną koncertu Natalia stworzyła wraz z Archie Shevskim - producentem i muzykiem, z którym pracuje od lat. Archie jest też autorem aranżacji oraz zagrał na pianinie i wurlitzerze. Na gitarze akustycznej usłyszymy Artura BooBoo Twarowskiego a na Moog'u Marcina Małego Górnego. W sekcji instrumentów perkusyjnych znajdują się: perkusja (Michał Dąbrówka), marimba (Jaś Dąbrówka), i handpany (Michał Pękosz), w sekcji instrumentów dętych ciekawy zestaw stanowi: waltornia (Mikołaj Grott), klarnet basowy (Tomasz Żymła ) i flet (Tomasz Duda). Ważnym elementem całej muzycznej oprawy jest sekcja wokalna, a w niej znakomici - Kasia Rościńska, Ola Nowak i Archie Shevsky.Wisienką na torcie tego niezwykłego składu byli zaproszeni przez artystkę goście. Dzięki temu usłyszymy wyjątkowe duety z Natalią Szroeder i Igorem Herbutem.Zasadą takich koncertów jest również wzięcie na warsztat coveru. Propozycja artystki wydaje się być zaskakująca - to utwór z repertuaru "wczesnego" Bajmu - "Nie ma wody na pustyni". Jego żywiołowe wykonanie urozmaica szeroką listę wybranych piosenek, na której usłyszymy zarówno największe przeboje, jak i mniej znane, a nawet nowe utwory z wydanej w zeszłym roku EP-ki "Jednogłośna".MTV Unplugged to - oprócz akustycznych brzmień i muzyki w roli głównej bez zbędnych zabiegów produkcyjnych - oprawa wizualna. Cały koncept na nią to zabawa geometrią i światłem, co stworzyło niepowtarzalny obraz każdego utworu i pewną intymność wspólnego świata.Od rana tego samego dnia koncert dostępny będzie także w serwisie Canal+ Online.