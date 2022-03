"Polskie" starcie w Serie A hitem weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć piłkarskie starcia z udziałem takich potęg światowego futbolu jak Juventus FC, SSC Napoli, Atlético Madryt, FC Barcelona, Paris Saint-Germain czy FC Porto.

• W sumie zaplanowano 29 transmisji.

Juventus FC w ostatnich miesiącach systematycznie odrabiał straty do ligowej czołówki, dzięki czemu na nowo włączył się do walki o mistrzostwo Włoch. Stara Dama ma siedem punktów mniej niż prowadzący w tabeli AC Milan, dlatego wciąż nie może sobie pozwolić na potknięcia. W najbliższej kolejce o sukces nie będzie jednak łatwo, bo na Stadio Luigi Ferraris jej rywalem będzie nieprzewidywalna UC Sampdoria. Zespół z Genui w dwóch poprzednich występach przed własną publicznością zdobył komplet "oczek" i zachował czyste konto. Spora w tym zasługa Bartosza Bereszyńskiego, który jest filarem defensywy Sampdorii. Polskiego obrońcę postarają się przechytrzyć groźni gracze Juve, tacy jak choćby Dusan Vlahović, Álvaro Morata czy Moise Kean. Z kolei strzegący bramki turyńczyków Wojciech Szczęsny stanie naprzeciw doświadczonego duetu Fabio Quagliarella - Francesco Caputo, który od początku lutego strzelił większość z goli uzyskanych przez swoją drużynę.Spore emocje szykują się także na Stadio Marcantonio Bentegodi, gdzie dziewiąty w tabeli Hellas Verona zmierzy się z trzecim SSC Napoli. Gospodarze powalczą o czwarte z rzędu zwycięstwo u siebie, ale muszą być czujni, ponieważ ekipa Piotra Zielińskiego pozostaje niepokonana na wyjeździe od końcówki listopada i liczy się w grze o mistrzostwo Włoch.Hitem 28. kolejki ligi hiszpańskiej będzie konfrontacja FC Barcelony z CA Osasuną. Barça jest ostatnio w bardzo dobrej formie i awansowała na trzecie miejsce w tabeli. Kibiców Dumy Katalonii cieszy fakt, że coraz lepiej układa się współpraca nowych zawodników, takich jak Pierre-Emerick Aubameyang czy Ferran Torres, z Memphisem Depayem i pozostałymi gwiazdami zespołu. W ten weekend piłkarze trenera Xaviego Hernándeza staną przed trudnym wyzwaniem, bo ekipa z Pampeluny spisuje się w bieżących rozgrywkach powyżej oczekiwań i ma realne szanse na awans do europejskich pucharów. Jej sporym atutem jest szczelna defensywa dowodzona przez Davida Garcíę. Osasuna zaprezentowała swój duży potencjał w jesiennym meczu z Barceloną zremisowanym 2:2. Jak będzie tym razem?W weekend widzowie ELEVEN SPORTS zobaczą w akcji także broniące tytułu mistrza Hiszpanii Atlético Madryt. Rywalem drużyny trenera Diego Simeone będzie Cádiz CF. Luis Suárez i spółka nie mogą zlekceważyć zespołu z Kadyksu, ponieważ ten ostatnio nabrał wiatru w żagle i jest coraz bliżej zapewnienia sobie utrzymania w LaLiga Santander w przyszłym sezonie.Paris Saint-Germain i Girondins Bordeaux są w gronie najbardziej utytułowanych klubów we Francji, dlatego ich mecze należą do najważniejszych momentów każdego sezonu Ligue 1 Uber Eats. W obecnych rozgrywkach w ligowej tabeli dzieli je przepaść - PSG jest liderem, a Bordeaux znajduje się na ostatnim miejscu. Zespół z Paryża będzie faworytem, ale może spodziewać się silnego oporu ze strony Żyrondystów, którzy z pewnością zmobilizują się na to prestiżowe starcie. Tak było jesienią, kiedy ekipa trenera Mauricio Pochettino wygrała zaledwie 3:2, a losy zwycięstwa ważyły się do samego końca. W najbliższej konfrontacji uwaga kibiców będzie skupiona przede wszystkim na ofensywnych zawodnikach gospodarzy, takich jak Kylian Mbappé, Leo Messi czy Neymar, jednak warto obserwować także Yacine'a Adliego i Ui-jo Hwanga, błyskotliwą dwójkę w szeregach gości.Ciekawie zapowiada się również wyjazdowe spotkanie Olympique Marsylia ze Stade Brestois 29. Drużyna OM walczy o drugie miejsce w tabeli, które zapewnia awans do Ligi Mistrzów UEFA bez konieczności gry w eliminacjach. Arkadiusz Milik i spółka liczą na rewanż za jesienną porażkę z zespołem z Brestu 1:2. To może okazać się sporym wyzwaniem, bo ich rywale są szczególnie groźni na własnym stadionie, gdzie w tym sezonie odebrali punkty m.in. Stade Rennais, AS Monaco, RC Lens i LOSC Lille.FC Porto pozostaje jedynym niepokonanym zespołem czołowych lig europejskich w tym sezonie. W 26. kolejce Liga Portugal jego przeciwnikiem będzie broniąca się przed spadkiem CD Tondela. Drużyna Smoków przystąpi do tej rywalizacji w roli faworyta, ale musi mieć się na baczności, bo ekipa z Tondeli przegrała tylko dwa z poprzednich sześciu wyjazdowych meczów. Wiele będzie zależało od ofensywnego duetu Evanilson - Mehdi Taremi, który w pięciu ostatnich występach zaliczył w sumie osiem trafień i siedem asyst. Z kolei w barwach gości kluczową postacią może okazać się wzbudzający coraz większe zainteresowanie największych klubów João Pedro.Plan transmisji:Piątek (11 marca_:• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 20:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Dominik GuziakSobota (12 marca):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski• 15:55 Championship:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Filip Kapica• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Krzysztof Rot• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (13 marca):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 12:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Kuba Ostrowski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Dominik Guziak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowskistudio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Antoni Partum• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (4 marca):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Gazda