Canal+ z prawami do turnieju March Madness NCAA

Urodzony w Oklahomie Sochan to niezwykle utalentowany i wszechstronny polski koszykarz. Przed rokiem debiutował w barwach reprezentacji Polski zdobywając w meczu z Rumunią 18 punktów. Przed obecnym zasilił szeregi Uniwersytetu Baylor i szybko zdobył uznanie w drużynie z Teksasu. Koszykarscy eksperci oceniają, że Sochan może znaleźć się w Top-20 czerwcowego draftu do NBA i zostać czwartym Polakiem w najlepszej lidze świata, po Cezarym Trybańskim, Macieju Lampem i Marcinie Gortacie.Wiele zależy od tego jak Sochan zaprezentuje się w decydującej fazie rozgrywek NCAA. March Madness, czyli tak zwane "marcowe szaleństwo" wyłoni najlepszą drużynę obecnego sezonu. Do walki o mistrzostwo stają 64 najlepsze zespoły, spośród blisko 360 akademickich drużyn z całych Stanów Zjednoczonych. Rywalizacja toczy się zgodnie z prostą, ale bezwzględną formułą - przegrywasz jeden mecz i odpadasz. Drużyna Baylor University broni tytułu mistrzowskiego, ale nie jest stawiana w gronie faworytów. Mimo to, dla Jeremy'ego Sochana to może być kluczowy marzec w karierze.Historia rozgrywek NCAA sięga 1939 roku i jest dłuższa niż historia samej NBA. Wiele gwiazd koszykówki rozpoczynało kariery właśnie na akademickich parkietach, m.in. Michael Jordan, Magic Johnson czy Kareem Abdul Jabbar. Transmisje March Madness NCAA będą dostępne w kanałach sportowych CANAL+, a także w serwisie CANAL+ online.