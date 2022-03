Starcie Manchesteru United z Tottenhamem piłkarskim hitem weekendu w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

Sportowy weekend z Canal+

• Manchester United - Tottenham to najciekawiej zapowiadający się mecz 29. kolejki Premier League

25. kolejka PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się od piątkowego starcia Bruk-Bet Termaliki Nieczecza z KGHM Zagłębiem Lubin, a więc drużyn z dolnej części tabeli. Emocji nie powinno brakować, bo zajmujący ostatnie miejsce Bruk-Bet wygrał ostatnie dwa mecze i będzie z pewnością niewygodnym rywalem. W piątkowy wieczór zwycięską passę spróbuje podtrzymać Legia, która po dwóch wygranych z rzędu oddala się od strefy spadkowej. Tym razem zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Ciekawie będzie w sobotę w Krakowie, gdzie Cracovia podejmie prowadzącą w tabeli Pogoń Szczecin. Sytuacja w czołówce jest bardzo ciekawa, bo Pogoń ma zaledwie punkt przewagi nad Rakowem i Lechem. W tej kolejce częstochowianie zagrają w poniedziałek ze Stalą Mielec, a poznaniacy zmierzą się w niedzielę z Wisłą Kraków.Wydarzeniem weekendu w Premier League będzie sobotnie starcie Manchesteru United z Tottenhamem. Obie drużyny przeplatają w tym sezonie świetne występy z przeciętnymi meczami, dlatego nie biorą już udziału w wyścigu o tytuł mistrzowski. Głównym celem obu zespołów jest miejsce w TOP4 gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Aktualnie Manchester United zajmuje piątą pozycję, Tottenham jest siódmy, a obie drużyny dzielą w tabeli zaledwie dwa punkty. Mecz może być także pojedynkiem wielkich gwiazd - Cristiano Ronaldo i Harry'ego Kane'a. Portugalczyk nie wystąpił jednak w ostatnim derbowym spotkaniu z Manchesterem City i narzeka na kontuzję. Z kolei Kane zaliczył świetny występ w meczu z Evertonem, w którym strzelił dwie bramki. Sobotnie spotkanie na antenie Canal+ Sport2 skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.W LaLiga Santander po tytuł pewnie zmierza Real Madryt. Królewscy po zapewnieniu sobie awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, tym razem rozegrają swój ligowy mecz w poniedziałek. Na wyjeździe zmierzą się z Mallorką. Real ma w tabeli osiem punktów przewagi nad Sevillą. Wicelider w niedzielne popołudnie zagra z Rayo Vallecano, które w lidze notuje ostatnio same porażki.W zupełnie innych nastrojach niż Real Madryt do ligowej rzeczywistości wracają piłkarze Paris Saint-Germain. Oni z Ligą Mistrzów pożegnali się właśnie po porażce z Królewskimi. W niedzielne popołudnie ich rywalem w 28. Kolejce Ligue 1 Uber Eats będzie zajmujące ostatnie miejsce w tabeli Bordeaux. Z kolei w niedzielny wieczór Olympique Marsylia Arkadiusza Milika zagra na wyjeździe z Brest.Plan transmisji:Piątek (11 marca):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Mielcarski• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 20:30(nSport+)redakcja: Marcin Majewski20:55 LaLiga Smartbank: Zaragoza - Fuenlabrada (Canal+ Online)• 01:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Dominik TomczykSobota (12 marca):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Maciej Murawski• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Wojciech Jagoda• 16:55 Ligue1:(Canal+ Now)komentarz: Artur Kwiatkowski, Paweł Grabowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Marcin Baszczyński• 18:10 LaLiga Smartbank: Las Palmas - Girona (Canal+ Online)• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 18:25 LaLiga:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 20:40 Liga ACB:(Canal+ Now)komentarz: Wojciech Michałowicz, Szymon Szewczyk• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 20:55 LaLiga Smartbank: Malaga - Ponferradina (Canal+ Online)• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński; eksperci: Adam Szała, Radosław Majdan• 02:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Szymon SzewczykNiedziela (13 marca):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Adam Zakrzewski• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Smokowski, Tomasz Wieszczycki• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 14:55(Canal+ Sport 2)Moderator: Grzegorz Kaczmarczyk• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 14:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 14:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 14:55 Ligue 1: Metz - Lens (Canal+ Online)• 14:55 Ligue 1: Strasbourg - Monaco (Canal+ Online)• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 17:00 Llgue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 18:10 LaLiga Smartbank:(nSport+)komentarz: Remigiusz Kula, Jakub Kręcidło• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Kamil Chanas• 20:40 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacikturbokozak: Kinga Kozakgość: Sylwia Gruchała• 21:30(Canal+ Sport 3)prowadzący: Bartosz IgnacikPoniedziałek (14 marca):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Wieszczycki• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Radosław Majdan• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki20:55 Mallorca - Real Madryt 9Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 23:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Andrzej Twarowski