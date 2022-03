Start HBO Max w Polsce. Wzrost oglądalności na ekranie telewizora

Łukasz Szewczyk

• Spore zainteresowanie startem HBO Max w Polsce

Start HBO Max w Polsce / Fot. Nielsen

Start HBO Max w Polsce / Fot. Nielsen

We wtorek (8 marca 2022 roku) w Polsce zadebiutowała nowa platforma HBO Max , zastępując HBO GO. Nowy serwis oferuje użytkownikom seriale, filmy i inne produkcje takich znanych marek, jak m.in.: Warner Bros, czy HBO. Fani historii o superbohaterach z pewnością docenią treści od DC, a najmłodsi - Cartoon Network. Wśród hitów kinowych dostępnych w serwisie HBO Max znajdą się np. "Matrix Zmartwychwstania", "Diuna" oraz "King Richard: Zwycięska rodzina".Z danych firmy Nielsen wynika zwiększone zainteresowanie nowym serwisem w dniu jego premiery. -- komentuje Michał Buszko Client Team and Advanced Measurement Manager w Nielsen Media.HBO Max jest aktualnie dostępne na 61 rynkach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej oraz na Karaibach. Serwis pojawi się w dalszej części roku w kolejnych krajach, wśród których znajdą się Turcja, Grecja, Islandia, Estonia, Litwa oraz Łotwa. W planach jest także dalsza ekspansja w Azji Południowo-Wschodniej.