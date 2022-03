Nadawca Red Carpet TV i RED TV w drodze na New Connect

Łukasz Szewczyk

• Spółka Red Carpet Media Group nadawca kanałów Red Carpet TV i Red TOP TV oraz właściciel platformy Red GO, poinformowała o złożeniu wniosku o dopuszczenie do obrotu w ASO wszystkich akcji Serii A oraz Serii B.

Proces wprowadzania akcji do obrotu na New Connect był poprzedzony publiczną emisją akcji serii "B" skierowaną do ograniczonej liczby inwestorów z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku przeprowadzonej emisji zostało objęte 50 tys. akcji serii B (10,7% w podwyższonym kapitale) i spółka pozyskała 4.5 mln złotych z przeznaczeniem na realizację celów rozwojowych. Autoryzowanym Doradcą w tym procesie jest "BLUE OAK" Advisory sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuSpółka poza nadawaniem dwóch linearnych kanałów telewizyjnych dostępnych w formule bezpłatnej w większości sieci Operatorów Kablowych i na Platformach Satelitarnych jest w przededniu startu swojej autorskiej Platformy streamingowej VOD-OTT "Red GO". Platforma poza ofertą szerokopojętej klasyki filmowej specjalizować się będzie w oferowaniu "filmu dla konesera" oraz Pokazach Premierowych najbardziej oczekiwanych tytułów filmowych i serialowych.Strategia rozwojowa spółki zakładająca równoległy rozwój bezpłatnej telewizji filmowo - serialowo -popkulturowej rozwijanej zarówno w modelu broadcastowym jak również stremingowym na platformie własnej oraz innych krajowych Platformach IPTV, uzupełniony budową i rozwijaniem własnej Platformy VOD, wpisuje się w światowy trend konsumpcji treści telewizyjno-filmowych, który w ostatnim czasie zdominował przestrzeń mediów telewizyjnych.Potwierdzeniem tej strategii jest przyspieszony rozwój i budowa zasięgu globalnych Platform Streamingowych takich jak Netflix, Disney, HBO Max, SKY Showcase oraz pozostałych.Dodatkowo do Rady Nadzorczej Spółki dołączył dr Ludwik Sobolewski który aktualnie zasiada w wielu Radach Nadzorczych podmiotów z obszaru Nowych Technologii, a w przeszłości pełnił funkcję Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Bukareszcie, budując i rozwijając polski i europejski rynek kapitałowy.