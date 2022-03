"Miasto Kobiet" wraca z nowym sezonem do TVN Style

Łukasz Szewczyk

• Nowy sezon talk-show TVN Style

• Marzena Rogalska, Aleksandra Kwaśniewska i Olga Legosz, nie boją się poruszać ważnych, trudnych i emocjonujących tematów

Gościnią pierwszego odcinka jest jedna z najbardziej wiarygodnych mam w sieci - Aleksandra Żebrowska, która jak nikt inny potrafi opowiadać w sieci o otaczającej ją rzeczywistości. Skąd biorą się jej dystans i poczucie humoru? Prowadzące porozmawiają z nią o macierzyństwie bez filtra oraz o tym, jak bardzo kobiety potrzebują wsparcia innych kobiet.W ostatnim czasie, bardziej otwarcie mówimy o spektrum autyzmu jakim jest Asperger. Zespół ten od zawsze był kojarzony raczej z problemami wieku dziecięcego. Nasze gościnie - Ida Tymina i Anna Kęska, zostały zdiagnozowane już w dorosłym wieku. Co im to dało? Jak wygląda ich życie? Z jakimi problemami mierzą się na co dzień?Jesteśmy pokoleniem, któremu kilkadziesiąt lat udało się przeżyć w poczuciu bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie niestety ten spokój zburzyła. Do Polski przyjeżdża dziś mnóstwo Ukraińców, którzy z dnia na dzień musieli zostawić wszystko co dla nich najważniejsze. Bohaterka kolejnej rozmowy - Nina, miała 7 lat, kiedy wraz z rodzicami uciekała przed konfliktem w Armenii. Teraz podzieli się swoją historią z widzkami TVN Style. Prowadzące porozmawiają z nią o tym, jak lepiej zrozumieć uchodźców Ukrainy. Z czym się mierzą? Co czują i czego od nas potrzebują?