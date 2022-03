"Diuna", "Na rauszu", "Minari", serial "Pitbull"- filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Diuna", "Na rauszu", "Minari", "Widzę Cię", "kaznodzieja", "Biała Twierdza", serial "Pitbull"

Weekend premier wotwiera serialowa wersja kryminalnej fabuły Patryka Vegi -(11 marca). Serialowa wersja kryminalnej fabuły Patryka Vegi. W kolejnej opowieści z cyklu "Pitbull" Andrzej Grabowski powraca jako doświadczony i zmęczony życiem policjant Jacek Goc, zwany "Gebelsem". Tym razem musi się zmierzyć z najmroczniejszym przeciwnikiem w całej swej policyjnej karierze - "Nosem", szefem wielkiej grupy przestępczej. Sprawa staje się znacznie bardziej skomplikowana, gdy syn "Gebelsa" wraz z przyjaciółmi, nie wiedząc z kim mają do czynienia, okrada "Nosa". Czy ojciec jest w stanie go uratować? I czy mu wybaczy?W sobotę thriller(12 marca). W amerykańskim miasteczku w tajemniczych okolicznościach znika 10-letni Justin Whitter. Sprawa może łączyć się z całą serią zaginięć dzieci. Do śledztwa zostaje przydzielony detektyw Greg Harper (Jon Tenney). Doświadczony policjant sam boryka się z poważnymi problemami. Jego żona Jackie (Helen Hunt) miała romans, który pogrążył rodzinę w kryzysie. Cała sytuacja bardzo odbija się na ich synu, zbuntowanym nastolatku Connorze (Judah Lewis). W domu Harperów dochodzi do serii niewytłumaczalnych zdarzeń - telewizor sam się włącza, a rzeczy znikają lub zmieniają swoje miejsce. Groza narasta, a za wszystkim zdaje się stać tajemniczy prześladowca w przerażającej w masce.Niedzielną premierą będzie film(13 marca) to nagrodzony Oscarem i BAFTĄ duński film o grupce nauczycieli, którzy nie mają zamiaru wytrzeźwieć. Bo życie na tytułowym "rauszu" jest po prostu lżejsze, lepsze, przyjemniejsze. Tyle, że nieustanne utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi niesie za sobą jeszcze inne skutki, których nie są w stanie przewidzieć.ruga propozycja to(13 marca). Chcąc spełnić swój amerykański sen, Jakob Yi (Steven Yeun) wraz ze swoją żoną i dziećmi przeprowadza się ze słonecznej Kalifornii do sielskiego Arkansas, by na miejscu założyć plantację koreańskich roślin. Po przybyciu na miejsce, szybko zostają sprowadzeni na ziemię. Ich wymarzony dom to tak naprawdę wielka przyczepa na kółkach, która może sobie nie poradzić z nawiedzającymi okolicę tornadami oraz deszczem a żyzne pole wcale nie przynosi takich plonów o jakich marzył jego właściciel. Jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, do bohaterów wkrótce dołącza nieco szelmowska babcia z Korei. Choć nie wygląda i nie zachowuje się, jak typowa babcia, na przekór wszystkiemu i wszystkim nawiązuje nietypową więź z 6-letnim, niesfornym Davidem a resztę domowników uczy jak żyć w zgodzie z Ameryką, pielęgnując równocześnie własną tradycję.Dodatkowo w Canal+ koncert "MTV Unplugged. Natalia Kukulska" (12 marca) oraz koncert ukraińskiego kwartetu DakhaBrakha (12 marca).Niedzielną Megapremierąbędzie film(13 marca). W kosmosie w dalekiej przyszłości zamiast na technologię postawiono na rozwój umysłu. Jego największy potencjał, jasnowidzenie, wyzwala melanż, przyprawa, której złoża znajdują się na Arrakis. Jest to wyjątkowo niebezpieczna planeta, m.in. dlatego że jej piaski zamieszkują olbrzymie istoty zwane czerwiami. Ziemia ta, zwana też Diuną, została przekazana w lenno rodowi Atrydów. Na czele rodziny stoi książę Leto (Oscar Isaac), ale prawdziwą przyszłością jest jego syn Paul (Timothée Chalamet). Ten genialny młody człowiek, na razie zagubiony, wie, że jego przeznaczeniem jest dokonanie wielkich czynów. Wyrusza on, wraz z ojcem, jego konkubiną lady Jessicą (Rebecca Ferguson) oraz należącą do rodu armią na Arrakis. Wkrótce na planecie wybucha konflikt z rodem Harkonnenów, na którego czele stoi baron Vladimir (Stellan Skarsgard). Stawką w nim są złoża melanżu, a także przyszłość rodziny i rodaków Paula. Wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają strach. Zrealizowana z rozmachem adaptacja pierwszej połowy słynnej powieści Franka Herberta pod tym samym tytułem.Z kolei wweekend premier rozpocznie(11 marca, Cinemax). Cyniczny oszust wykorzystuje dziewczynę, o której mówi się, że ma wizje Matki Boskiej i którą wielu uważa za niezwykłą, dla własnych korzyści ekonomicznej. Razem z rodzicami "Błogosławionej" tworzą biznes tak duży i lukratywny, że nieuchronnie sytuacja wymyka się im spod kontroli. Historia intryg i fanatyzmu, w której wiara dobrze miesza się z korupcją i oszustwem.W sobotę(12 marca, Cinemax 2). Uparta Kenza mieszka ze swoim ojcem Ouirą i dziadkiem Weljo na wiejskim złomowisku samochodowym na wyspie Curaçao. Mężczyźni bardzo się od siebie różnią i nie przepadają za sobą. Ouira jest bardzo pozbieranym życiowo i racjonalnym policjantem, a Weljo czuje głęboką więź z autochtonami i duchowym dziedzictwem wyspy. Weljo przygotowuje się do odejścia do świata duchów, co kładzie się cieniem na jego relacjach z synem, a 11-letnia Kenza zaczyna szuka własnej drogi pomiędzy dwoma skrajnościami. Dziewczynka ma poczucie, że nie wystarcza jej kontakt z twardo stąpającym po ziemi ojcem i powoli zaczyna otwierać się na mistyczne tradycje kultywowane przez dziadka, które dają jej poczucie bezpieczeństwa.W niedzielę(13 marca, Cinemax 2). Na podupadłym przedmieściu Sarajewa, Alipasino Polje, żyje osierocony Faruk. Chłopak mieszka ze swoją chorą babcią i zajmuje się drobnymi przestępstwami oraz zbieraniem złomu. Pewnego dnia poznaje Monę, nieśmiałą nastolatkę z politycznie wpływowej i zamożnej rodziny. Mona marzy o ucieczce od przytłaczającego i toksycznego domowego życia. Szukając schronienia, otwiera się na Faruka, chłopca z zupełnie innego świata niż jej własny.