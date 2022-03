Freedom dostępny dla abonentów Polsat Box

Łukasz Szewczyk

• Abonenci telewizji satelitarnej Polsat Box mogą oglądać bez dodatkowych opłat kolejny ukraiński kanał informacyjny Freedom.

• W dekoderach satelitarnych Polsat Box można go znaleźć na pozycji 915.

Freedom to zupełnie nowy projekt telewizyjny, który powstał m.in. przy wsparciu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ukraińskiego Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej, Narodowej Rady Ukrainy ds. Telewizji i Radiofonii, grup medialnych Media Group Ukraine, StarLightMedia, 1+1 Media, InterMediaGroup i kanału Rada.Celem projektu według jego twórców jest "stworzenie produktu informacyjnego przeznaczonego dla rosyjskojęzycznych odbiorców w czasie wojny, w szczególności dla rosyjskich sił okupacyjnych".Emisja odbywa się na państwowym kanale telewizyjnym UATV, a na zawartość programową kanału składają się autorskie programy wyprodukowane przez grupy medialne. Kanał nadaje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.Od niedzieli, 27 lutego na pozycji 914 we wszystkich trzech usługach telewizyjnych Polsat Box - satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej, jak również w serwisie Polsat Box Go można oglądać stację informacyjną Ukraina 24. Kanał ten jest dostępny także w usłudze telewizyjnej Netii, serwisie Polsat Go i portalu Interia.pl.