Charytatywny koncert "Razem z Ukrainą" w TVN i Playerze

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (20 marca 2022 roku) w Łodzi odbędzie się wyjątkowy koncert charytatywny, którego celem będzie zebranie jak najwyższej kwoty na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

• Na scenie Atlas Areny wystąpią zarówno polscy jak i ukraińscy artyści.

• Transmisja na antenie TVN oraz w Player.pl

Podczas koncertu "Razem z Ukrainą" na scenie łódzkiej Atlas Areny wystąpią największe gwiazdy polskiej oraz ukraińskiej sceny muzycznej. Wśród nich. Repertuar wieczoru wypełnią współczesne utwory oraz te, które już na stałe zapisały się w historii polskiej i ukraińskiej muzyki. Do projektu włączyli się również wybitni polscy aktorzy - m.in. Maja Komorowska, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander, Andrzej Seweryn, którzy swoimi występami dopełnią część muzyczną wydarzenia."Razem z Ukrainą" to wydarzenie muzyczne zorganizowane w geście solidarności z osobami uciekającymi przed wojną. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej, która od 2014 roku prowadzi stałą misję w Ukrainie. Minimalna cena biletu "cegiełki" to 20 zł. Podczas koncertu możliwe będzie wysyłanie specjalnych SMS-ów, które również zasilą zbiórkę funduszy. Wszyscy artyści zaangażowani w projekt zrzekli się honorariów.Dyrektorem muzycznym koncertu jest Wojciech Urbański - kompozytor i producent, autor muzyki do filmów, seriali i słuchowisk. Koncepcja wydarzenia powstaje w porozumieniu z Anną Stavychenko, Dyrektorką Kijowskiej Orkiestry Symfonicznej, przebywającą obecnie w Polsce. W składzie zespołu oraz chóru towarzyszącego występom na scenie znajdą się polscy oraz ukraińscy wykonawcy. Projekt realizowany jest również we współpracy z Teatrem Polskim w Warszawie.Organizatorem wydarzenia jest agencja Follow The Step. Partnerem telewizyjnym TVN Grupa Discovery.Bilety na koncert "Razem z Ukrainą" dostępne są w bileteriach: Eventim, Ebilet, Going oraz na stronie www.followthestep.com