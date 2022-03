Nowa odsłona kabaretu na żywo w Polsacie'. "Nowy skŁAD"

Łukasz Szewczyk

• Wracają niedzielne wieczory z kabaretem w Polsacie

• "Nowy skład', premierowe skecze i nowi prowadzący

• Za oprawę muzyczną tym razem zadba band Torres Brothers.

"Nowy skŁAD" to kolejna odsłona jednego z popularniejszych show Polsatu "Kabaret na żywo". Tym razem do głosu dochodzi redakcja newsów i prowadzących Ewa Błachnio oraz Piotr Gomulec (znani z serii "Młodzi i Moralni"). W tym sezonie powracają również znane i uwielbiane z Kliniki Skeczów Męczących "Dziennikarki zaangażowane" (Adrianna Borek z Kabaretu Nowaki i Dominika Najdek z Kabaretu K2). Dziewczyny dalej mają ogromne "parcie na szkło" i jak nikt inny znają się na showbiznesie, co będą pokazywać widzom w każdą niedzielę.Konwencja newsowej redakcji jest pretekstem do prezentacji premierowych skeczy, w tym tekstów Roberta Górskiego w cyklu skeczy "Szkoła na peryferiach", czyli satyryczne spojrzenie na szkołę ministra Czarnka.W pierwszym odcinku wielki powrót "Faktów autentycznych". Ta redakcja nie oszukuje, nie zmyśla i nie służy jednej partii. Dzięki dziennikarzom już w najbliższą niedzielę zobaczmy prawdziwą porcję newsów. Gościnnie na scenie wystąpi Kabaret K2 ze skeczem "Za wcześnie". Co się wydarzy, kiedy mąż przyjedzie wcześniej do domu i zastanie swoją żoną w dwuznacznej sytuacji? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę o 20:00 w Polsacie.W skeczu "Idź na całość" uczestnicy powalczą o tak drogocenne w dzisiejszych czasach nagrody jak masło czy benzyna. Widzów czeka również wielki powrót prowadzącego program Zygmunta Chajzera, z którym oczywiście dziennikarki zaangażowane przeprowadzą wywiad. Takiej rozmowy w polskim showbiznesie jeszcze nie było.Za oprawę muzyczną odcinka odpowiada przebojowy zespół Torres Brothers.