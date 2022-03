Podcast Kuby Wojewódzkego i Piotra Kędzierskiego od teraz w Onecie

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (14 marca 2022 roku) na stronie głównej Onetu zadebiutuje pierwszy odcinek podcastu "WojewódzkiKędzierski".

• Prowadzący - Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski - co tydzień będą rozmawiać z zaproszonymi do studia gośćmi.

Podcastto kontynuacja popularnego podcastu, który Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski prowadzili w radiu Newonce. Od 14 marca 2022r roku nowa seria jednego z najpopularniejszych podcastów w Polsce przenosi się do Onetu. W każdykina, telewizji, sportu, polityków i muzyków - postaci i osobowości, których warto posłuchać. Premierowe odcinki będą dostępne w każdy poniedziałek w Onecie oraz od środy na pozostałych platformach podcastowych.-- mówi Sabina Lipska, dyrektor wideo w Ringier Axel Springer Polska.- dodaje Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu."WojewódzkiKędzierski" dołączy do oferty kilkudziesięciu podcastów produkowanych przez Ringier Axel Springer Polska. Audycje cieszą się sporą popularnością - tylko w styczniu 2022 roku produkcje Onet Audio zostały odsłuchanie ponad 1 mln razy. W ofercie Onet Audio jest topowy podcast polityczny w Polsce "Stan po Burzy" Agnieszki Burzyńskiej i Andrzeja Stankiewicza, najpopularniejszy w swojej kategorii podcast "Węglarczyk o serialach" Bartosza Węglarczyka i Piotra Markiewicza, "Świat_pl" redaktora naczelnego Newsweeka Tomasza Lisa czy podcast "Raport międzynarodowy. Ukraina" Witolda Jurasza, który w kilka dni po premierze trafił do czołówki podcastów w Polsce.Podcasty dostępne w Onecie tworzą dziennikarze i osobowości, a wśród nich m.in.: redaktorka naczelna Forbes Women Aleksandra Karasińska, redaktor naczelny Buisness Insider Mikołaj Kunica, Renata Kim, dr Maciej Kawecki, Michał Broniatowski, Adam Jasser, Katarzyna Janowska, Łukasz Kadziewicz, Rafał Hirsch, Dariusz Ćwiklak, Maciej Gajek czy Wojciech Jagielski. Wśród autorów podcastów znalazła się także dziennikarka i dokumentalistka, Ewa Ewart. Jej podcast "Rozmowy ze śmiercią" to 10 niezwykłych rozmów w wyjątkowej oprawie muzycznej Zbigniewa Preisnera.