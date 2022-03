TVP promuje nową platformę TVP GO. "Zmienia zasady oglądania"

Łukasz Szewczyk

Pod hasłem "TVP GO zmienia zasady oglądania!" trwa kampania promocyjna nowej platformy hybrydowej Telewizji Polskiej.

- powiedział Jacek Kurski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej.Dzięki nowej platformie hybrydowej TVP GO, widzowie mogą za darmo: zatrzymać program w trakcie oglądania, oglądać od początku program, który już się rozpoczął,obejrzeć program emitowany 7 dni wstecz, korzystać z bogatej biblioteki treści na życzenie.Za pośrednictwem TVP GO (na platformie hybrydowej i w aplikacji mobilnej) Telewizja Polska udostępnia także kanał ukraińskiej telewizji publicznej UA1 (UA Perszyj). Ze względu na ograniczenia regulacyjne (Telewizja Polska nie jest nadawcą tego programu i nie posiada koncesji na jego udostępnianie drogą naziemną) kanał jest dostępny dla widzów posiadających telewizory podłączone do internetu i obsługujące standard HbbTV.Spoty promocyjne nowej platformy hybrydowej są emitowane na antenach Telewizji Polskiej w: TVP1, TVP2, TVP3, TVP Sport, TVP Info, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Dokument, TVP Rozrywka, TVP ABC, TVP Seriale, TVP HD, oraz w mediach społecznościowych i serwisach internetowych.Kampania promocyjna została przygotowana we współpracy z agencją Bridge2Fun, a jej koncepcja odnosi się do zachodzących na świecie zmian technologicznych.