Nowe głosy w ChilliZet na wiosnę. Wśród nich Gabi Drzewiecka i Daria Ładocha

Łukasz Szewczyk

• Od 14 marca do dotychczasowych prowadzących Chillizet dołączają: Maks Behr, Gabi Drzewiecka, Dominika Kontarowicz, Daria Ładocha, Anna Tatarska, Piotr Wojtków oraz Zofia Zaniewska-Wojtków.

• Na antenie pojawią się nowe autorskie audycje o muzyce, filmach, kulinariach, psach i świecie showbiznesu.

Poranny program "Śniadanie do łóżka" od 7:00 do 10:00 prowadzi samodzielnie Rafał Turowski, który dotychczas był współgospodarzem audycji z Dagmarą Kowalską. Po trzyletniej przerwie na antenę Chillizet wraca Gabi Drzewiecka ze swoją autorską audycją muzyczną "Gabinet dźwięku". Będzie ją można usłyszeć w każdą środę od 21:00 do 23:00. Od poniedziałku do piątku siedem razy w ciągu dnia (10:00-15:00 i 18:00) pojawią się wiadomości kulturalne "W pogoni za kulturą" przygotowywane przez Magdę Bauer. W piątki (13:00-16:00) o serialach, filmach i festiwalach opowiadać będą Anna Tatarska i Tomasz Śliwiński w programie "Filmozgrani", a o 19:00 na antenie zagości dwugodzinne pasmo klubowe "Primadoma Club" przygotowywane przez Dominikę Kontarowicz.Nowości pojawią się również w weekendy. W soboty (12:00-14:00) gospodarzami programu dla miłośników czworonogów "Szczeka, merda, mówi" będą trenerzy i zwierzęcy behawioryści - Zofia Zaniewska-Wojtków i Piotr Wojtków. Z kolei "Zza kulis" (18:00-19:00) to audycja o tajemnicach świata showbiznesu. Ze swoimi gośćmi za kulisy będzie zaglądać Maks Behr - model, prezenter i reporter programu "Co za tydzień" w telewizji TVN.W niedzielne południe dziennikarka kulinarna Daria Ładocha zaprosi na dwie godziny kuchennych wyzwań i doznań, czyli "Daria, nóż i już". Rozmowy z dystansem i humorem dotyczące wielu nurtujących tematów związanych z żywieniem.Na antenie Chillizet pozostają dotychczasowe programy Agaty Passent ("Biblioteka radiowa"), Macieja Ulewicza ("KrUlewicz"), Iwony Kutyny ("Same przyjemności"), Marcina Wojciechowskiego ("Singiel z wyboru"), Hanny Rydlewskiej ("Edycja limitowana"), Kuby Sito ("Biznes przez Sito"), Jeremiego Pedowicza ("Trzecia planeta od słońca") i Magdy Bauer ("Plac zabaw").W tygodniu pasma towarzyszące Chillizet (10:00-19:00) poprowadzą Dominika Biegańska, Tomasz Śliwiński i Dagmara Kowalska.