Discovery+ dołączy do portfolio HBO Max. Co z treściami Playera?

Łukasz Szewczyk

• Szykują się zmiany na rynku treści telewizyjnym

• W wyniku transakcji TVN i Player zmienią właściciela w HBO Max umocni swoją pozycję na rynku streamingowym

Coraz ciekawiej dzieje się na światowym rynku medialnym. Efekty będą odczuwalne także w Polsce. Kilka dni temu w Polsce zadebiutowała nowa platforma HBO Max , zastępując HBO GO. Nowa platforma, w ramach jednego serwisu, oferuje użytkownikom zarówno nowe, jak i kultowe filmy oraz seriale uznanych światowych marek, takich jak Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Original, w tym filmy Warner Bros. już 45 dni po ich premierze kinowej.Wiele wskazuje na to, że to początek poszerzania biblioteki nowej platformy, a wkrótce. Jak informuje Variety powołując się na słowa dyrektora finansowego Discovery (wkrótce Warner Bros. Discovery), trwają przygotowania do połączenia dwóch usług streamognowych HBO Max i Discovery+. Strategia nowego koncernu zakłada oferowanie swoich treści za pośrednictwem jednej platformy.Zapowiadane zmiany będą efektem fuzji medialnych koncernów WarnerMedia z Discovery. Do finalizacji transakcji ma dojść jeszcze w kwietniu 2022 roku. Nowa spółka już kilka miesięcy temu zapowiadał, że połączy w jednym globalnym portfelu ponad setkę popularnych i cieszących się zaufaniem marek na świecie, w tym: HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, the Turner Networks, TNT, TBS, Eurosport, Magnolia, TLC, Animal Planet, ID i wiele innych.Obecnie treści Discovery+ w Polsce dostępne są w ramach platformy Player.pl. Dlatego fuzja WarnerMedia z Discovery może sporo namieszać na polskim rynku. Przypomnijmy, że do przejmowanego koncernu Discovery należy polska Grupa TVN, która jest właścicielem konkurencyjnej platformy Player.pl.Na razie nie wiadomo. -- mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Christina Sulebakk, dyrektor generalna HBO Max w Europie. Jednak celem zmian ma być łaty dostęp do treści -- dodaje.Dodatkowo strategia HBO Max zakłada kierowanie swojej oferty do wielu widzów. -- zapowiada szefowa HBO Max w Europie.