Finał mistrzostw Europy w ice speedwayu na żywo w Motowizji

• W sobotę (19 marca 2022 roku) na Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się drugi, finałowy turniej w ramach mistrzostw Europy w ice speedwayu.

• Transmisja w Motowizji

Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim to pierwszy w Polsce całoroczny tor łyżwiarski, ale raz do roku zamiast łyżew na lodzie pojawiają się motocykle. Od 2020 roku wyłania się tutaj mistrza Europy w ice speedwayu.Tegoroczne zmagania składają się z dwóch turniejów. W lutym najlepsi zawodnicy tej dyscypliny rywalizowali w Sanoku. Na Torze Lodowym "Błonie" niespodzianki nie było. Rywalizację zdominowali Dmitrij Solannikow i Władimir Fadiejew.Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że zawodnicy reprezentujący ten kraj zostali wykluczeni z zawodów motocyklowych na całym świecie. To dotyczy także Mistrzostw Europy w ice speedwayu. W roli faworyta w Tomaszowie Mazowieckim pojawi się Harald Simon. Ma on duże szanse, aby zostać drugim mistrzem Europy z Austrii po Franzie Zornie, który zdobył ten tytuł w 2008 roku na turnieju w Sanoku.Transmisja z drugiego turnieju finałowego mistrzostw Europy w ice speedwayu w sobotę, 19 marca o 15:45 - na żywo w Motowizji.