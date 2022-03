Ruszył Ślązag.pl. Nowy portal dla Śląska i Zagłębia

Łukasz Szewczyk

• Pod adresem slazag.pl wystartował nowy portal regionalny obejmujący swoim zasięgiem Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie

• Na czele zespołu stanął Marcin Zasada, wieloletni dziennikarz polityczny "Dziennika Zachodniego" i gospodarz "Rozmowy Dnia" w Radiu Piekary.

Nazwa portalujest połączeniem słów "Śląsk" i "Zagłębie", co jest wyrazem szacunku dla tożsamości obu regionów, których granica przebiega przez sam środek województwa śląskiego, a także dowodem na zrozumienie ich specyfiki przez redakcję nowego medium. Zespół natomiast zdaje sobie sprawę z podobieństwa tytułu ze słowem "Ślązak", dlatego też w swoich kanałach social media puszcza oko do odbiorców ogłaszając, że "Gie jest nowym Ka".- wyjaśnia Marcin Zasada, redaktor naczelny Ślązaga. -- dodaje.Zastępcą redaktora naczelnego nowego portalu została Katarzyna Pachelska, była redaktorka "Dzienniak ZachodniegoZ", funkcję sekretarza redakcji objął Grzegorz Lisiecki, były wydawca "DZ", z kolei wydawcą online został Arkadiusz Nauka, który przeszedł do Ślązaga z Eski Śląsk. Ponadto redakcję tworzą m.in. Tomasz Borówka, Michał Wroński, Jacek Skorek, Maciej Poloczek, Patryk Osadnik i Martyna Urban. Portal będzie posiadać również grono współpracowników, wśród których znajdą się m.in. Dariusz Zalega, Teresa Semik, Jerzy Markowski oraz ks. Jacek Siepsiak.Wydawcą portalu jest Media Operator, właściciel sieci portali miejskich z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 24Kato.pl, 24Zagłębie.pl, Bytomski.pl, Chorzowski.pl, NGS24.pl, NowinyTyskie.pl, Piekary.info, Rudzianin.pl, TarnowskieGóry.info, TwójKnurów.pl i ZabrzeNews.pl. Oprócz tego firma jest wydawcą kilku bezpłatnych gazet ukazujących się na terenie Bytomia, Chorzowa, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Tarnowskich Gór oraz Tychów.- mówi Daniel Lekszycki, prezes spółki Media Operator.