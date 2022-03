Liga Europy w Viaplay: Galatasaray wyeliminuje Barcelonę? Sevilla w drodze po siódmy triumf

Łukasz Szewczyk

• Po bezbramkowym remisie na Camp Nou, FC Barcelona musi wygrać w rewanżu w Stambule z Galatasaray, by awansować do ćwierćfinału Ligi Europy

• W ciekawych rewanżowych starciach 1/8 LE, Bayer Leverkusen spróbuje odrobić jednobramkową stratę z Bergamo (2:3), a West Ham z Sewilli (0:1)

Czwartkowe studio europejskich pucharów w Viaplay startuje o 18.00. Pojawią się w nim Rafał Kędzior, Artur Wichniarek, Marcin Borzęcki, Dominik Piechota i Michał Gajdek. Największym hitem rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Europy jest rywalizacja Galatasaray Stambuł - FC Barcelona. W Barcelonie faworyt zawiódł, a turecka ekipa wywiozła cenny bezbramkowy remis. W bramce Galatasaray skuteczny był reprezentant Hiszpanii do lat 21 Iñaki Peña, wypożyczony... z FC Barcelony.Każdy inny wynik niż awans Barcelony byłby sensacją. Galatasaray wygrało tylko sześć z szesnastu domowych meczów z hiszpańskimi drużynami w europejskich pucharach, dwa razy remisowało i osiem razy przegrywało. A w siedmiu dwumeczach z Hiszpanami, awansowało tylko raz. Mecz na żywo ze Stambułu na Viaplay.pl komentować będą Rafał Wolski i Radosław Przybysz.W komfortowej sytuacji przed rewanżowym starciem w Belgradzie z Crveną Zvezdą jest szkockie Rangers FC, które wygrało u siebie 3:0. Sporting Braga przed wyjazdem do Monaco ma dwie bramki przewagi (2:0). Bayer Leverkusen z Atalantą chce odrobić jednobramkową stratę z Bergamo (2:3), a West Ham United - taką samą z Sevilli (0:1), która już sześć razy triumfowała Lidze Europy. Jednego gola zaliczki przed domowym rewanżem mają Olympique Lyon z FC Porto (1:0) i Eintracht Frankfurt z Realem Betis (2:1). W przypadku remisów w dwumeczach, o awansie decydować będą kolejno dogrywka i konkurs rzutów karnych.Wszystkie mecze 1/8 Ligi Europy można oglądać na żywo na platformie Viaplay. Rezerwowym bramkarzem West Ham United jest Łukasz Fabiański, a AS Monaco - Radosław Majecki. W wyniku zawieszenia rosyjskich klubów w europejskich rozgrywkach, do ćwierćfinału bez gry awansował RB Lipsk, a rywalizacja ze Spartakiem Moskwa została odwołana.Najbliższe transmisje Ligi Europy na żywo na platformie Viaplay (17 marca):Czwartek (17 marca):• 18:45komentują Rafał Wolski i Radosław Przybysz• 18:45komentuje Mateusz Juza• 18:45 AS Monaco - Sporting Braga• 18:45 Crvena Zvezda Belgrad - Rangers FC• 21:00komentują Szymon Ratajczak i Michał Gajdek• 21:00komentują Kamil Kania i Michał Borkowski• 21:00komentują Dawid Król i Dominik Piechota• 21:00 Spartak Moskwa - RB Lipsk ODWOŁANY (awans: RB Lipsk)