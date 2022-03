Serialowy początek wiosny w kwietniu w AXN

Łukasz Szewczyk

• Premiera nowych sezonów seriali "Seal Team" oraz "S.W.A.T. - jednostka specjalna"

• Nowe odcinki uwielbianych przez widzów produkcji: "Rekrut" i "Agenci NCIS".

Produkcjapokazuje losy członków najbardziej elitarnego oddziału sił specjalnych amerykańskiej marynarki wojennej. Członkowie grupy SEAL biorą udział w misjach w różnych zakątkach świata. Życie pod wojskowym rygorem i wyjazdy na śmiertelnie niebezpieczne misje mają ogromny wpływ na ich rodziny, psychikę i życie prywatne. Dowódcą tytułowego oddziału jest Jason Hayes (w tej roli David Boreanaz). W skład jego drużyny wchodzą: Ray Perry, prawa ręka Jasona; Sonny Quinn, zdolny i lojalny żołnierz, który boryka się z tendencjami do zachowań samodestrukcyjnych; Clay Spenser, młody żołnierz, który długo starał się zostać stałym członkiem zespołu; oraz Lisa Davis, odpowiedzialna za zaopatrzenie drużyny w potrzebny sprzęt przed każdą misją. W nowym sezonie Jason wyruszy ze swoim oddziałem w misję do jednego z najbardziej niebezpiecznych krajów świata, aby pod przykrywką ćwiczeń przechwycić eksperta ds. broni. Premiera 5. sezonu serialu "Seal Team" w poniedziałek 4 kwietnia o godz. 21.05. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek o 21:05 w AXN.to remake serialu sensacyjno-kryminalnego z lat 70. ubiegłego wieku. Produkcja opowiada historię porucznika policji, Daniel "Hondo" Harrelson (Shemar Moore), który zostaje dowódcą elitarnej jednostki bojowej w Los Angeles. Harrelson, którego szkołą życia była ulica, chce walczyć z przestępczością, jednocześnie zachowując lojalność wobec środowiska, w którym się wychował. W 5. sezonie porucznik Hondo po wydarzeniach z finału ostatniego sezonu przeniesie się do Meksyku, aby przemyśleć swoją przyszłość. Jednak szybko zostanie wciągnięty w lokalne sprawy. Premiera 5. sezonu serialu "S.W.A.T.- jednostka specjalna" w poniedziałek 4 marca o godz. 22.00. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek o 22:00 w AXN.to oparta na faktach historia pochodzącego z małego miasteczka Johna Nolana (Nathan Filion), który po niespodziewanym rozwodzie postanawia zmienić swoje życie - chce zostać policjantem w Los Angeles. Jako najstarszy kadet w LAPD musi zmierzyć się z opinią przełożonych, że jego decyzja to tylko wybryk, spowodowany kryzysem wieku średniego. Jeśli nie dotrzyma kroku młodszym kolegom może sprowadzić niebezpieczeństwo zarówno na nich jak i na siebie. Ma jednak pewną przewagę - życiowe doświadczenie, determinację i poczucie humoru, które mogą pomóc mu odnieść sukces na nowej ścieżce kariery. W nowych odcinkach 4. sezonu serialu posterunkowy Nolan będzie musiał rozwiązać zagadkę podpalenia. Nowe odcinki 4. sezonu serialu "Rekrut" we wtorki o 21:05 w AXN.Serialopowiada o grupie dochodzeniowej, która rozwiązuje zagadki kryminalne dotyczące Marynarki Wojennej i Korpusu Marines. Grupą dowodzi agent specjalny Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon), doświadczony były komandos. Pracuje wraz ze starszym agentem Timothym McGee i lekarzem sądowym, dr. Mallardem. W nowych odcinkach 16. sezonu serialu zespół odnajdzie 9-letnią dziewczynkę, która była więziona od wielu lat. Nowe odcinki 16. sezonu serialu "Agenci NCIS" w czwartki o 21:05 w AXN.