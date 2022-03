Nowe kanały 13.TV, News24 i Red Top TV w WP Pilot

Łukasz Szewczyk

• Do oferty platformy WP Pilot dołączyły nowe kanały: 13.tv, News24 i Red Top TV.

WP Pilot rozszerzył ofertę contentową. Od marca na użytkowników platformy czekają nowe programy o tematyce publicystycznej, filmowej i rozrywkowej. -- podkreśla Marcin Malicki, szef WP Pilota.to kanał informacyjny, podający najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. W stacji dostępne są różne pasma, m.in. "Wstawaj, szkoda dnia", "Halo, tu Polska" oraz "Pasmo dnia" z najświeższymi informacjami, reporterskimi relacjami i komentarzami. Dodatkowo kanał oferuje autorską audycję Marcina Antosiewicza.Kanałdedykowany jest widzom lubiącym klasykę kina. W programie kultowe filmy i seriale, m.in.: "Niewolnica Isaura", "Kobieta za ladą" i "Szpital na peryferiach". Dodatkowow ofercie stacji znajdują się programy zagraniczne, trudno dostępne w polskiej telewizji.Stacjaskierowana jest do widzów w każdym wieku. Oferuje programy rozrywkowe, sportowe, publicystyczne, muzyczne, motoryzacyjne oraz bajki dla najmłodszych. Aktualnie w ramówce m.in. cykl "Kobieta ekstremalna", "Lejdis&gentleman", "Zawód aktor" i "Też sport".Kanały są dostępne w pakietach Starter Plus, Podstawowym, Maxi, Starter Plus + Eleven Sports oraz Maxi + Elven Sports.