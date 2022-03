Marzec w HBO Max. "DMZ", "Minx", "Pożądnie", "Diuna", "Matrix Zmartwychwstania"

Łukasz Szewczyk

W nadchodzących dniach i tygodniach marca na nowej platformie HBO Max pojawi się wiele nowości filmowych i serialowych. Wśród nich warto wymienić między innymi, czyli serial komediowy autorstwa Ellen Rapoport. Jego akcja rozgrywa się w Los Angeles w latach 70. XX wieku i skupia się wokół młodej feministki, która łączy siły z pewnym wydawcą, aby stworzyć pierwszy erotyczny magazyn dla kobiet. Inną nową produkcją, również skupiającą się na kobietach, będzie nowy szwedzki serial Max Original. To zabawna historia o kobietach w średnim wieku, Anette i jej trzech najlepszych przyjaciółkach, które zaczynają zastanawiać się, jak sprawić, by ich potrzeby i życie seksualne nie zostały zepchnięte na boczny tor przez karierę, dzieci, partnerów i realia. Kolejną nowością będzie też postapokaliptyczny serialna podstawie powieści graficznej DC autorstwa Briana Wooda i Riccarda Burchielli'ego o tym samym tytule. Akcja tej historii rozgrywa się w niedalekiej przyszłość, kiedy w Ameryce wybucha wojna domowa, w wyniku której Manhattan zostanie zniszczony i odizolowany od reszty świata. Alma Ortega (w tej roli Rosario Dawson) wyrusza w głąb strefy zdemilitaryzowanej, aby odnaleźć swojego syna, z którym została rozdzielona podczas ewakuacji Nowego Jorku.Intersującą dla wielu widzów nowością będzie także dwuczęściowy film dokumentalny HBO, opowiadający o aktorce i aktywistce Evan Rachel Wood, która wykorzystuje swoje doświadczenie ofiary przemocy domowej, aby dochodzić sprawiedliwości, leczyć rany i odzyskać prawo do swojej historii. Prawie dziesięć lat po wyzwoleniu się z niebezpiecznego związku Wood jest współautorką Ustawy Phoenix i skutecznie za nią lobbuje. Celem projektu jest wydłużenie w Kalifornii okresu przedawnienia aktów przemocy domowej. Wood odważnie wykorzystuje własne doświadczenie, aby pokazać problem i solidaryzować się z innymi ocalałymi ofiarami.Wcześniej do oferty trafiły także filmy "Diuna", "Matrix Zmartwychwstania" czy "Kosmiczny mecz: Nowa era"• 15 marcaNaomi, odc. 2Nasza bandera znaczy śmierć, odc. 4-6Pozłacany wiek, odc.8• 16 marcaJak feniks, odc. 1-2Lepsze życie V, odc. 3BuladóBiała TwierdzaPomiędzy niebem a ziemiąOto jestem, wróciłem!• 17 marcaMinx, odc. 1-2Wychowane przez wilki II, odc. 8Snowfall V, odc. 5All American IV, odc. 11• 18 marcaDMZ, odc.1-4 (cały sezon)Pożądanie, odc. 1-8 (cały sezon)Ruxx, odc.4Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 4Tomek i Przyjaciele: Wyścig o Puchar SodoruTomek i Przyjaciele XXV, odc. 1-13• 19 marcaEuropaMalowanie z Johnem II, odc. 5Kung Fu II, odc. 2• 20 marcaUrodzeni mordercyWolnośćObsesja Eve IV, odc. 5• 21 marcaLakers: Dynastia zwycięzców, odc. 3Billions VI, odc. 9ZgagaTo już koniec• 22 marcaNaomi, odc. 3Nasza bandera znaczy śmierć, odc. 7-8Pozłacany wiek, odc. 9• 23 marcaLepsze życie V, odc. 4• 24 marcaDoskonałe ujęcie, odc. 1-6 (cały sezon)Minx, odc. 3-4Snowfall V, odc. 6All American IV, odc. 12Zagadki Hailey Dean: Wyrok za zabójstwo• 25 marcaPrzegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 5Superman i Lois II, odc. 8Ruxx, odc. 5Hellboy• 26 marcaKung Fu II, odc. 3Malowanie z Johnem II, odc. 6SanktuariumDziewczyna i pająk• 27 marcaObsesja Eve IV, odc. 6Ojciec OmaraHyperionowie• 28 marcaLakers: Dynastia zwycięzców, odc. 4Billions VI, odc.10Sen nocy letniej• 29 marcaNaomi, odc. 4Nasza bandera znaczy śmierć, odc. 9-10• 30 marcaLepsze życie V, odc. 5• 31 marcaSnowfall V, odc. 7All American IV, odc. 13Miłość to miłość to miłośćWyprawa na Marsa