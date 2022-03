Kwietniowe "Wysokie Obcasy Extra" solidarne z Ukrainą. Na okładce Zełenscy

Łukasz Szewczyk

- pisze we wstępie Magdalena Kacalak, redaktor prowadząca kwietniowy numer "Wysokich Obcasów Extra".W związku z obecną sytuacją geopolityczną redakcja miesięcznika zdecydowała więc przeformułować kwietniowe wydanie "Wysokich Obcasów Extra". Pierwsza część numeru pt. "Jesteśmy z Ukrainą" jest wyrazem solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami. Z kolei teksty psychologiczne mają pomóc czytelniczkom odnaleźć się w czasie pełnym lęku i wątpliwości.Na łamach magazynu redakcja przedstawia sylwetkę Ołeny Zełenskiej, która razem ze swoim mężem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim są bohaterami okładki numeru. O tym, jak była pani architekt stała się pierwszą damą Ukrainy, dlaczego do tej pory wolała stać za kulisami, a teraz postanowiła wyjść z cienia i motywować do walki opowiada Dominika Wantuch. - Rola pierwszej damy nie była jej marzeniem. Jednak mimo latających nad głowami pocisków i rakiet niszczących kolejne miasta w Ukrainie Ołena Zełenska stoi przy mężu, nie opuszcza kraju owładniętego wojną - pisze dziennikarka. Czytelniczki znajdą w numerze także wspomnienia poety, reportera i autora książek Jarosława Mikołajewskiego o Ukrainie, który ukojenia szuka w wierszu.Ponadto redakcja miesięcznika przypomina o zbiórce "Solidarność kobiet nie zna granic", którą na rzecz obywateli Ukrainy organizują "Wysokie Obcasy" oraz Fundacja Wysokich Obcasów. Całość środków przekazanych Fundacji zostanie przelana na konta organizacji charytatywnych koncentrujących się na pomocy uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy. Informacje o tym, gdzie wpłacać datki, można znaleźć na stronie Fundacji lub na Wysokieobcasy.pl.W drugiej części magazynu znaleźć będzie można m.in. sondę pt. "Luksus w mikroskali". Monika Redzisz pyta reżyserkę Agnieszkę Holland, szefową polskiego oddziału Lekarzy bez Granic Draginję Nadażdin, dziennikarkę Maję Popielarską, fizyka atmosfery prof. Szymona Malinowskiego, poetkę Małgorzatę Lebdę oraz polską działaczkę społeczną pochodzenia białorusko-rosyjskiego Marinę Hulię o to, co dla każdego z nich jest w dzisiejszych czasach najcenniejsze.Krystyna Romanowska rozmawia z kolei z prof. Wiesławem Łukaszewskim o tym, co koi nasze lęki. - Przynależność do niewielkiej grupy, świadomość: "na to mnie stać", "mogę to mieć", jest bardzo ważnym przyczynkiem do budowania samooceny, krzepiącego poczucia własnej wartości - tłumaczy psycholog.Kwietniowe wydanie "Wysokich Obcasów Extra" pojawi się w punktach sprzedaży prasy w czwartek, 17 marca 2022 roku w cenie 9,99 zł. Miesięcznik można zamawiać także na stronie Prenumerata24.pl z bezpłatną dostawą na wskazany adres albo czytać w formie cyfrowej - na Publio.pl, bądź pobrać w aplikacji "Wysokie Obcasy Extra".Numer promowany jest w punktach sprzedaży prasy, a także w prasie ("Gazeta Wyborcza", "Wysokie Obcasy", "Newsweek", "Polityka"), radiu (radiostacje Agory), internecie (Google, Wyborcza.pl, Wysokieobcasy.pl), na nośnikach reklamy zewnętrznej oraz w mediach społecznościowych na profilach "Wysokich Obcasów" (Facebook, Instagram, YouTube). Działania reklamowe przygotował zespół marketingu "Wysokich Obcasów".