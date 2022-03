Liga Konferencji Europy w Viaplay: Milik wprowadzi Marsylię do ćwierćfinału?

Łukasz Szewczyk

• Dzięki dwóm golom Arkadiusza Milika w pierwszym meczu, Olympique Marsylia jest bliżej awansu (2:1) przed wyjazdowym rewanżem 1/8 finału Ligi Konferencji Europy z FC Basel

• Spore szanse na awans mają też dwaj inni reprezentanci Polski: Nicola Zalewski z AS Roma (1:0 z Vitesse Arnhem przed rewanżem we Włoszech) i pierwszy bramkarz FC Kopenhaga Kamil Grabara (4:4 w dwumeczu, po wyjazdowym spotkaniu z PSV Eindhoven)

Feyenoord Rotterdam (5:2 z Partizanem Belgrad), Slavia Praga (4:1 z LASK Linz) i Leicester City (2:0 z Rennes) są już jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Po jednej bramce u siebie spróbują odrobić: AZ Alkmaar z BODO/Glimt (1:2), FC Basel z Olympique Marsylia (1:2) i Gent z PAOK-iem Saloniki (0:1).Arkadiusz Milik w Bazylei strzelił dwa gole dla Olympique Marsylia, w tym jednego z rzutu karnego. Jednak bramka Sebastiano Esposito w 79. minucie dała szwajcarskiej ekipie nadzieję przed domowym rewanżem. Francuzi liczą ponownie na Milika, dla którego pierwsze starcie było już piątym kolejnym spotkaniem, w którym trafił do siatki. Podobnym osiągnięciem dla Olympique w europejskich pucharach poprzednio popisał się Jean-Pierre Papin w sezonie 1988/89. FC Basel - Olympique Marsylia w czwartek o 18.45 na Viaplay.plPrawdziwą kanonadę urządzili sobie w pierwszym meczu piłkarze PSV Eindhoven i FC Kopenhaga, skończyło się remisem 4:4. Pierwszym bramkarzem zespołu z Danii jest Kamil Grabara, który przy stanie 3:2 obronił rzut karny, powstrzymując Cody'ego Gakpo przed ustrzeleniem hat-tricka. Zespół z Kopenhagi prowadził w Holandii 1:0, 3:1 i 4:3, przed rewanżem u siebie ma spore szanse na awans, a wiele może zależeć od postawy reprezentanta Polski. Czwartkowa transmisja o 18.45 na platformie Viaplay.AS Roma na swoim stadionie broni jednobramkowej przewagi w rywalizacji z Vitesse Arnhem (1:0). Wracający po kontuzji do składu włoskiej drużyny Nicola Zalewski pierwszy mecz spędził na ławce rezerwowych. Roma jest niepokonana w czterech poprzednich starciach z ekipami z Holandii. Z kolei Vitesse we Włoszech jeszcze nie wygrało.Najbliższe transmisje Ligi Konferencji Europy na żywo na platformie Viaplay:Czwartek (17 marca):• 18:45 AZ Alkmaar - FK Bodo/Glimt (1:2)• 18:45(0:2)komentują Piotr Domagała i Michał Borkowski• 18:45(1:2)komentują Marcin Pawłowski i Mateusz Skwierawski• 18:45 FC Kopenhaga - PSV Eindhoven (4:4)• 21:00 KAA Gent - PAOK Saloniki (0:1)• 21:00 Feyenoord Rotterdam - Partizan Belgrad (5:2)• 21:00 LASK Linz - Slavia Praga (1:4)• 21:00(1:0)komentują Mariusz Hawryszczuk i Mariusz Moński