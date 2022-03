Netflix będzie droższy? Nowy pomysł na legalne współdzielenie konta

Łukasz Szewczyk

• Netflix testuje nowy pomysł na korzystanie z jednego konta przez kilku użytkowników

• Będzie drożej?

Wiele wskazuje na to, że Netflix wprowadzi dodatkową opłatę, w ramach której z jednego konta legalnie będzie mogło korzystać jednocześnie kilka osób. W chwili obecnej trwają testy nowej usługi. Pilotażowo użytkownicy Netflixa Chile, Kostaryki i Peru mogą dodać do swojego konta dodatkowych użytkowników w cenie 2,99 dolara z osobę. Można się spodziewać, że jeśli usługa sprawdzi się, to będzie wprowadzana także na inne rynki.Nowa propozycja ma zalegalizować współdzielenie kont usługi. Przypomnijmy, że droższy pakiet abonamentowy pozwala oglądać treści jednocześnie na czterech urządzeniach, ale legalnie tylko w ramach jednego gospodarstwa domowego. W rzeczywistości sprytni użytkownicy nadużywają system - często wykupują abonament i dzielą się na profilami ze znajomymi z różnych gospodarstw domowych. W takim przypadku, zrzutka po 15 zł miesięcznie (60 zł na 4 osoby) można zyskać dostęp do pełnej oferty Netflixa z treściami 4K.Trzeba przyznać, że obecny cennik Netflixa nie zachęca do samodzielnego zakupu dostępu do platformy w przystępnej cenie. Obecnie najniższy Podstawowy plan to koszt 29 zł miesięcznie, w ramach którego użytkownik zyskuje dostęp do treści... w standardowej jakości SD (480p), które może oglądać jednocześnie na jednym urządzeniu. Opcja Full HD (1080p) dostępna jest w wyższym pakiecie za 43 zł z możliwością oglądania jednocześnie na dwóch ekranach.