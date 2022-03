Grecka Super Liga w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• Nowe prawa transmisyjne Sportklubu

• Kolejną ligą, którą widzowie mogą śledzić na antenie stacji są piłkarskie zmagania o mistrzostwo Grecji.

• Sportklub pozyskał prawa do transmisji meczów w bieżącym oraz w kolejnym sezonie.

Pierwsza transmisja z ligi greckiej w Sportklubie już za nami, w niedzielę kibicie mogli obejrzeć na żywo spotkanie wicelidera tabeli, PAOK-u Saloniki z Pas Gianniną. Zacięta potyczka zakończyła się zwycięstwem gospodarzy 1:0, którzy umocnili się tym samym na drugiej pozycji w tabeli. W najbliższy weekend w Sportklubie trzy kolejne spotkania z Super Ligi - tym razem zapraszamy na dwa mecze w grupie mistrzowskiej i jeden w grupie spadkowej.Właśnie starciem w grupie spadkowej rozpocznie się piłkarski weekend w Sportklubie. W sobotni wieczór (godz. 20.00) zapraszamy premierowo na mecz Atromitosu z Apollonem. W rundzie zasadniczej oba spotkania tych drużyn kończyły się zwycięstwami Atromisu (4:1 u siebie i 2:0 na wyjeździe), także i tym razem to miejscowi będą faworytami. Goście po trzech kolejnych porażkach usadowili się na ostatnim miejscu w tabeli i mają coraz mniejsze szanse na utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Grecji.Dzień później, w niedzielę, Sportklub zabierze widzów do Hellady na dwa mecze grupy mistrzowskiej. Najpierw o 14.30 Pas Gianina spróbuje postawić się pewnie kroczącemu po mistrzostwo i mającemu na koncie zaledwie jedną porażkę w dwudziestu sześciu meczach Olympiacosowi Pireus, a wieczorem (o godz. 20.25) w pojedynku sąsiadów z ligowej tabeli Aris Saloniki zmierzy się Panathinaikosem Ateny. Gospodarze w poprzedniej kolejce przegrali z liderem Super Ligi 1:2, była to jednak dopiero ich pierwsza porażka od pięciu kolejek. Zbliżonym bilansem mogą pochwalić się piłkarze ze stolicy, którzy w siedmiu poprzednich meczach przegrali tylko raz. Na ich korzyść przemawia również fakt, że z trzech ostatnich wypraw do Salonik tylko jedna zakończyła się ich porażką. Czy w niedzielę goście dopiszą do swojego dorobku trzy punkty, które pozwolą im jeszcze włączyć się do walki o europejskie puchary?Transmisjami z ligi greckiej Sportklub wraca do swoich korzeni, stacja w przeszłości z powodzeniem relacjonowała bowiem m.in. zmagania w niemieckiej i austriackiej Bundeslidze, lidze belgijskiej i szkockiej, a także w Copa Libertadores, Copa del Rey czy Pucharze Anglii. Grecką Super Ligą powraca na piłkarską mapę telewizyjnych transmisji, a jednocześnie urozmaica swoje portfolio, które w największej mierze opierało się dotychczas na transmisjach koszykarskich oraz z najważniejszych serii motorowych na świecie.Liga grecka to jedna z czołowych europejskich lig, notowana w najnowszym krajowym rankingu UEFA na 15. miejscu. W czołowej setce najlepszych klubów Starego Kontynentu sklasyfikowane są obecnie trzy drużyny z tego kraju: Olympiacos Pireus na miejscu 39., PAOK Saloniki na pozycji 68. i AEK Ateny na 81. Druga z tych ekip może jeszcze poprawić swoją pozycję, wciąż rywalizuje bowiem w Lidze Konferencji, w której w pierwszym meczu 1/8 finału wygrała 1:0 z belgijskim KAA Gent. Dla porównana najlepsza z polskich drużyn w tym notowaniu, Legia Warszawa, sklasyfikowana jest na 114. pozycji.W bieżącym sezonie Super Ligi mamy kilka polskich akcentów. W AEK Ateny jedną z wyróżniających się postaci jest Damian Szymański, bohater kadry z meczu z Anglią na Stadionie Narodowym, w którym w samej końcówce strzelił wyrównującą bramkę. Szymański wystąpił w tym sezonie w 24 meczach (na 26 możliwych) ateńskiej ekipy i jest jednym z jej filarów. Do podobnej roli aspirował będzie Grzegorz Krychowiak, który wskutek wydarzeń na Ukrainie opuścił rosyjski Krasnodar i do końca czerwca związał się umową właśnie z AEK-iem. Jak jeden z naszych wyróżniających się reprezentantów będzie spisywał się na greckiej ziemi?Ważną postacią w Iraklisie jest Sebastian Chruściel, były zawodnik naszej młodzieżówki, który w miarę regularnie pojawia się w składzie swojej drużyny. Do niedawna jedną z gwiazd całej ligi był również Karol Świederski, który po zdobyciu mistrzostwa z PAOK-iem zimą zdecydował się na transfer za Ocean i w styczniu został zawodnikiem występującego w MLS Charlotte FC. Na podobny status w Grecji nie zapracował niestety Michał Karbownik, który latem został wypożyczony z Brighton do Olympiacosu. W zespole lidera rozgrywek nie przebił się jednak nawet do szerokiej kadry, a ponieważ nie spełnił pokładanych nim nadziej grecki zespół już zapowiedział, że wychowanek Legii po zakończeniu wypożyczenia powróci na Wyspy.Najbliższe plany transmisyjne Sportklubu z greckiej Super Ligi:Sobota (19 marca):godz. 20.00:(premiera)Niedziela (20 marca):godz. 14.30:(na żywo)godz. 20.25:(premiera)