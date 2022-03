Gala KSW 68 w Viaplay. Rutkowski kontra najmłodszy mistrz KSW

Łukasz Szewczyk

• Gala KSW 68 odbędzie się już w tę sobotę (19 marca) w Radomiu o 19.00. W Polsce można ją oglądać na żywo wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay

• Walką wieczoru będzie starcie o pas mistrzowski w wadze piórkowej: Salahdine Parnasse - Daniel Rutkowski

24-letni Francuz Salahdine Parnasse to najmłodszy mistrz MMA w historii organizacji KSW. W zawodowej karierze stoczył 18 walk. Przegrał tylko raz, w KSW z Danielem Torresem, jednak na gali KSW 65 zrewanżował się rywalowi i odzyskał tytuł mistrzowski w wadze piórkowej. Teraz na drodze jednego z najbardziej obiecujących zawodników MMA staje Daniel Rutkowski.Dla 33-letniego Rutkowskiego to wyjątkowa walka, bo jest radomianinem, więc pas mistrzowski spróbuje odebrać Parnasse'owi przed własną publicznością. Wcześniej Polak był mistrzem federacji FEN i Babilon. W KSW to jego drugi występ. W pierwszym kopnięciem z głowę znokautował Chorwata Filipa Pejicia.Na Gali KSW 68 wystąpią też inne lokalne, radomskie gwiazdy, jak Patryk Kaczmarczyk, czy Albert Odzimkowski. Kibice zobaczą w akcji także brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 w zapasach - Damiana Janikowskiego. Jego rywalem będzie Tomasz Jakubiec, były mistrz wagi półśredniej organizacji Armia Fight Night.Gala KSW 68 już w sobotę (19 marca 2022 roku) o 19.00 w Radomiu. Transmisję na żywo na platformie streamingowej Viaplay można oglądać w ramach standardowej miesięcznej subskrypcji, dającej dostęp do transmisji sportowych na żywo, filmów i seriali.