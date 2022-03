FIA World Endurance Championship z Robertem Kubicą w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Telewizja ELEVEN SPORTS nabyła prawa do pokazywania w Polsce prestiżowego cyklu FIA World Endurance Championship.

• Sublicencja pozyskana od Telewizji Polsat umożliwia stacji transmitowanie pięciu zawodów w sezonie 2022.

FIA World Endurance Championship to światowy cykl wyścigów samochodowych organizowanych przez Automobile Club de l'Ouest (ACO) i usankcjonowanych przez Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Na serię składają się wielogodzinne zawody obejmujące kilka klas samochodów rywalizujących w kategoriach Hypercar i LMP2 oraz dla aut klasy GT w kategoriach LM GTE Pro i Am. Jednym z zespołów biorących udział w zmaganiach jest Prema ORLEN Team ze swoim liderem Robertem Kubicą.Tegoroczny cykl zostanie zainaugurowany wyścigiem 1000 Miles of Sebring, który odbędzie się w piątek (18 marca 2022 roku) w byłej bazie wojskowej Sebring na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Transmisja tego wydarzenia w Eleven Sports 3 rozpocznie się o 17:00.Do końca sezonu na tej samej antenie będzie można obejrzeć również cztery inne zawody: Totalenergies 6 Hours of Spa-Francorchamps (7 maja), 6 Hours of Monza (10 lipca), 6 Hours of Fuji (11 września) oraz 8 Hours of Bahrain (12 listopada).