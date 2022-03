Maratony filmów oscarowych w Canal+ i Ale kino+

Łukasz Szewczyk

Zanim świat dowie się, kto w tym roku zostanie uhonorowany Nagrodą Akademii, widzowie Canal+ mogą sobie przypomnieć największe oscarowe hity oraz zobaczyć tegorocznego polskiego kandydata do statuetki za najlepszy krótkometrażowy film fabularny.Najważniejsza propozycja miesiąca to obsypany nagrodami dramat Chloé Zhao.(27 marca o godz. 21.30 w Canal+ Premium, od 28 marca w Canal+ Online). Film zdobył w 2021 roku Oscary dla najlepszego filmu i reżysera. Statuetkę za najlepszą rolę pierwszoplanową otrzymała również Frances McDormand wcielająca się w Fern, która po utracie pracy w wyniku recesji postanawia zostać współczesną nomadką. Pakuje resztę dobytku do furgonetki i rozpoczyna nowy etap życia. "Nomadland" to historia o walce z problemami finansowymi i życiu na przekór przyjętym schematom. To również portret amerykańskiej społeczności koczowników. Autorzy zaprosili do udziału w filmie prawdziwych nomadów, Lindę May oraz Swankie i Boba Wellsa, którzy stają się mentorami bohaterki i towarzyszą jej w trakcie podróży po amerykańskim Zachodzie.W tym roku statuetki zostaną rozdane w 23 kategoriach, w tym dla najlepszego krótkometrażowego filmu fabularnego. Właśnie o tego Oscara walczy polski film(premiera 27 marca o godz. 23.15) w reżyserii Tadeusza Łysiaka. Obraz, który ma już na koncie m. in. Złotego Lwa i dwie statuetki Grand Off, opowiada historię Julii, mieszkającej na jednej z polskich wsi fanki death metalu i gry na automatach. Dziewczyna cierpi z powodu samotności, a całe jej życie podyktowane jest wzrostem. Miejscowa społeczność nie jest bowiem w stanie zaakceptować jej karłowatości. Wszystko zmienia się, gdy w życiu Julii pojawia się przystojny kierowca ciężarówki.Wielokrotnie nagradzany duński reżyser, Thomas Vinterberg, po raz kolejny spotkał się na planie z Madsem Mikkelsenem. Nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu międzynarodowego obraz(27 marca o godz. 23.45 w Canal+ Premium) to, jak twierdzi sam twórca - pochwała życia, a nie picia. Film opowiada o grupie przyjaciół, nauczycieli w szkole średniej, którzy postanawiają przeprowadzić na sobie niecodzienny eksperyment. Zainspirowani teorią mówiącą, jakoby człowiek urodził się z niedostatkiem alkoholu w organizmie, który należy nieustannie uzupełniać, codziennie starają się utrzymać stały poziom procentów we krwi. Również w pracy. Tommy, Peter, Nikolaj i Martin - najmniej przekonany do rzekomych zbawiennych skutków ciągłego bycia "na rauszu" - szybko odczuwają pozytywne efekty nietypowej terapii. Jednak żaden z bohaterów nie przewiduje, jak daleko idące skutki będzie miało to doświadczenie.(dostępny w Canal+ Online) to jeden z najczęściej nagradzanych filmów minionego roku. Dramat Lee Isaaca Chunga otrzymał m. in. Złoty Glob w kategorii "Najlepszy film zagraniczny" oraz Grand Prix i nagrodę publiczności na festiwalu Sundance. Obraz ma na koncie również Oscara i nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki drugoplanowej za kreację Youn Yuh-Jung. "Minari" to subtelna, czuła opowieść o życiu koreańskiej rodziny, która z tętniącej życiem Kalifornii przeprowadza się na sielską, amerykańską prowincję w Arkansas. Marzeniem Jakoba jest farma, która mogłaby zaopatrywać lokalnych koreańskich sklepikarzy. Zmiana miejsca zamieszkania, która pozwala mu zrealizować te plany jest jednocześnie ogromnym wyzwaniem dla pozostałych członków rodziny, którzy nie potrafią zaaklimatyzować się w nowym miejscu.W ofercie Canal+ dostępny jest nagrodzony Oscarem za najlepszy oryginalny scenariusz (i nominowany jeszcze w czterech innych kategoriach, w tym dla najlepszego filmu) dramat o kobiecej zemście -. W wyniku traumatycznych wydarzeń Cassandra, dobrze zapowiadająca się studentka medycyny, rezygnuje z ambicji i poświęca życie temu, co uznaje za najważniejsze. Motorem napędowym głównej bohaterki jest nie tylko dążenie do ukarania bezpośrednio winnych zbrodni. Cassandra przede wszystkim pragnie uświadomić osobom, które odegrały jakąś rolę w wydarzeniach z przeszłości, wagę ich czynów - cichego "zalegalizowania" gwałtu i tolerowania bezkarności sprawców. Film spotkał się z ogromnym uznaniem i został doceniony za podjęcie ważnego społecznie tematu - normalizacji i usprawiedliwiania nadużyć seksualnych, często z jednoczesnym obarczaniem winą samych ofiar. Ten jeden z najciekawszych i najoryginalniejszych obrazów ostatnich lat to reżyserski debiut brytyjskiej scenarzystki i aktorki Emerald Fennell, która wcześniej pisała scenariusze m.in. do serialu "Obsesja Eve" oraz zagrała w "Pamiętnikach położnej" czy "The Crown" wcielając się tam w Camillę Parker Bowles.Oscarowy cykl filmowy rozpocznie film, który w 1982 zdobył Oscary w kategoriach: najlepszy film, najlepszy scenariusz oryginalny, muzyka oryginalna oraz kostiumy.(21 marca, godz. 20.10) to oparta na faktach historia męskiej rywalizacji. Dwóch młodych sportowców, Eric Liddell - pobożny katolik ze Szkocji i Harold M. Abrahams - ambitny Anglik żydowskiego pochodzenia stają do wyścigu na 100 metrów na olimpiadzie w Paryżu. Pierwszy z nich biegnie "ku chwale Jezusa", drugi - by zdobyć sławę.Film(22 marca, godz. 20.10) opowiada o życiu Johnny'ego Casha - życiu, które było istnym spełnieniem amerykańskiego snu. Cash młodość spędził na plantacji bawełny. Jego stosunki z ojcem były, lekko mówiąc, napięte. Uznawał on bowiem tylko brata Johnnego, a kiedy ten umarł miał powiedzieć: "Bóg wziął nie tego syna, którego miał". Jednak film to głównie historia wielkiej sławy, uzależnienia od narkotyków, a przede wszystkim szalonej miłości Johnny'ego do jego drugiej żony, z którą pozostał w związku aż do śmierci - piosenkarki June Carter. W 2006 Oscar powędrował w ręce Reese Witherspoon za najlepszą rolę pierwszoplanową, właśnie June Carter.(28 marca, godz. 20.10) to komedia napisana przez Stephena Sinclaire'a i Anthony'ego McCartena, która od lat niezmiennie bawi publiczność zarówno na ekranach, jaki i deskach teatrów. Gdy grupa pracowników stalowni w Sheffield traci zajęcie w wyniku redukcji etatów nieoczekiwanie znajduje dość oryginalne zajęcie. Zainspirowani popularnością zespołu striptizerskiego, który właśnie odwiedza miasto, postanawiają założyć swój. Pomimo tego, że nie posiadają muskulatury tradycyjnych chippendales, ich występy rozgrzewają damską publiczość. Film zdobył popularność nie tylko w Europie, ale i w Ameryce, niechętnej europejskiemu kinu. Potwierdzeniem tego powodzenia były nagrody i nominacje, m.in.: Felix, włoski David i hiszpańska nagroda Goi dla najlepszego filmu europejskiego oraz Oscar za muzykę.Kolejna propozycja to niekwestionowany triumfator Oscarów w 2012 roku.(29 marca, godz. 20.10) zdobył aż pięć statuetek: dla najlepszego filmu, najlepszego aktora pierwszoplanowego, najlepszego reżysera oraz za najlepszą muzykę oryginalną i najlepsze kostiumy. Film Michela Hazanaviciusa to historia gwiazdora kina niemego. George Valentin nie może pogodzić się z postępem technologicznym, przez który zaczyna się udźwiękowienie filmów. W przełamaniu uprzedzenia pomaga aktorowi zakochana w nim Peppy.Z kolei w serwisie VODdostępni są tegoroczni nominowani, wśród nich m.in.: "Nie czas umierać", "Diuna", "Dom Gucci" oraz "Free Guy".