Piłkarskie derby Włoch i Francji, wyścigi F1, nowy sezon Ekstraligi - hity kwietnia Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Piłkarskim wydarzeniem kwietnia w ELEVEN SPORTS będzie starcie Juventusu FC z Interem Mediolan, określane jako Derby d'Italia.

• Widzowie stacji będą mogli obejrzeć również derby Francji, w których Paris Saint-Germain zmierzy się z Olympique Marsylia

• Z kolei dla fanów motorsportu zaplanowano transmisje wyścigów Formula 1 w Australii i Emilii-Romanii, a także relacje na żywo z pierwszych meczów nowego sezonu żużlowej PGE Ekstraligi.

We włoskiej ekstraklasie emocje rosną z każdym tygodniem, bo na kilka kolejek przed finiszem sezonu szanse na mistrzostwo kraju zachowują aż cztery kluby - broniący tytułu Inter Mediolan, AC Milan, SSC Napoli oraz Juventus FC. Za ich plecami trwa zacięta walka o miejsca premiowane grą w następnej edycji europejskich pucharów. Wśród wielu kwietniowych hitów na pierwszy plan wysuwają się słynne Derby d'Italia, czyli konfrontacja Juventusu z Interem. Starcia dwóch najbardziej utytułowanych włoskich drużyn to w ostatnich latach gwarancja wielkich emocji. Podobnie powinno być tym razem, ponieważ obie ekipy są w dobrej formie i prezentują bardzo zbliżony poziom. Na Allianz Stadium w bramce gospodarzy będzie można zobaczyć Wojciecha Szczęsnego, który jest w czołówce pod względem liczby czystych kont zachowanych w tym sezonie. Polski golkiper postara się powstrzymać groźną ofensywę Nerazzurrich z Edinem Džeko i Lautaro Martínezem na czele.W kwietniu kibice będą mogli zobaczyć w akcji również kilkunastu innych Polaków występujących na włoskich boiskach, m.in. Piotra Zielińskiego w SSC Napoli, Bartosza Bereszyńskiego w UC Sampdorii oraz Krzysztofa Piątka i Bartłomieja Drągowskiego w ACF Fiorentinie.Najważniejsza transmisja:• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - Inter Mediolan, 3 kwietniaCzy naszpikowane gwiazdami Paris Saint-Germain zdobędzie mistrzostwo Francji? A może uniemożliwi mu to grupa pościgowa, w której znajdują się m.in. OGC Nice, Olympique Marsylia i Stade Rennais? W ostatnich tygodniach przewaga paryżan nad resztą stawki nieco się zmniejszyła, a to znaczy, że kwiecień zapowiada się bardzo ciekawie. Głównym wydarzeniem tego miesiąca będzie starcie PSG z ekipą z Marsylii. Mecze pomiędzy tymi drużynami są określane jako Derby Francji i należą do najważniejszych wydarzeń każdego sezonu ligowego w Europie. W najbliższej konfrontacji Kylian Mbappé, Leo Messi i spółka spróbują przedłużyć passę trzech spotkań bez porażki z odwiecznym rywalem. Z kolei goście liczą na powtórkę ze swojej poprzedniej ligowej wyprawy na Parc des Princes, kiedy wygrali 1:0. Po ich stronie wiele będzie zależało od będącego w dobrej formie Arkadiusza Milika. Polski snajper w czterech dotychczasowych występach przeciwko zespołowi ze stolicy był blisko strzelenia gola, ale ostatecznie nie pokonał bramkarza. Tym razem mocno liczy na przełamanie i wsparcie swojej drużyny w walce o najwyższe cele.W nadchodzącym miesiącu widzom ELEVEN SPORTS zaprezentują się także inne ekipy, w których można oglądać Polaków, m.in. RC Lens Przemysława Frankowskiego i RC Strasbourg Karola Fili.Najważniejsza transmisja:• Paris Saint-Germain - Olympique Marsylia (Arkadiusz Milik), 17 kwietniaW lidze hiszpańskiej emocje rosną z każdym tygodniem, bo prowadzący w tabeli Real Madryt wciąż nie ma bezpiecznej przewagi i musi odpierać ataki groźnych rywali, jak choćby Sevilli FC, FC Barcelony czy Atlético Madryt. Cztery kwietniowe kolejki mogą mieć kluczowe znacznie dla układu w czołówce. Przed szczególnie trudnym zadaniem stanie w tym miesiącu Barça, która zmierzy się na wyjeździe z aspirującym do gry w europejskich pucharach Realem Sociedad. Drużyna z Katalonii notuje imponującą passę osiemnastu meczów bez porażki z ekipą z San Sebastian. O jej przedłużenie nie będzie łatwo, ponieważ gospodarze od początku 2022 roku przed własną publicznością nie przegrali żadnego spotkania. Kibice mogą spodziewać się w tym starciu wielu trafień, bo w obu zespołach nie brakuje skutecznych zawodników, a w dwóch ostatnich konfrontacjach pomiędzy nimi padło w sumie aż 13 bramek.Najważniejsza transmisja:• Real Sociedad - FC Barcelona, 20 kwietniaW kwietniu rozgrywki o piłkarski Puchar Anglii dotrą do fazy półfinałowej. Zmierzą się w niej cztery zespoły, które wyjdą zwycięsko z ćwierćfinałów zaplanowanych na 19 i 20 marca. Wiadomo już, że tytułu nie obroni Leicester City, ale na placu boju wciąż pozostają inni faworyci, jak choćby Manchester City, Liverpool FC czy Chelsea FC. Wśród kandydatów do trofeum jest także Middlesbrough FC, rewelacja obecnej edycji najstarszych klubowych rozgrywek na świecie. Ta ekipa we wcześniejszych rundach pokonała m.in. Manchester United i Tottenham Hotspur. Czy stać ją na sprawienie kolejnych niespodzianek?Główną atrakcją obecnego sezonu ligi portugalskiej jest pościg Sportingu CP i SL Benfiki za spisującym się fantastycznie FC Porto. Wszystkie trzy drużyny zachowują szanse na końcowy triumf, a pięć kwietniowych kolejek przybliży kibiców do odpowiedzi na pytanie, kto ostatecznie sięgnie po trofeum. Kluczowe dla losów zmagań mogą być derby Lizbony, w których Sporting podejmie Benfikę. Gospodarze postarają się o trzecie z rzędu zwycięstwo z lokalnym rywalem. Ich defensywa spisuje się w bieżących rozgrywkach znakomicie, ale tym razem zostanie wystawiona na poważną próbę, bo na środku ataku gości zagra Darwin Núñez, najlepszy strzelec portugalskiej ekstraklasy.Najważniejsza transmisja:• Sporting CP - SL Benfica, 16 kwietniaEkscytujący finisz poprzedniego sezonu wyścigów Formula 1® sprawił, że w tym roku rywalizacja wzbudza wielkie zainteresowanie. Oczy kibiców są zwrócone przede wszystkim na Lewisa Hamiltona, który ma szansę zostać najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii królowej motorsportu, oraz broniącego trofeum Maksa Verstappena, który liczy na swój drugi triumf w karierze. Obaj faworyci muszą uważać na innych kierowców aspirujących do najwyższych lokat, takich jak Sergio Pérez, Charles Leclerc, George Russell czy Lando Norris. Warto zwrócić uwagę również na zawodników Alfa Romeo F1 Team ORLEN, Valtteriego Bottasa i Zhou Guanyu. W kwietniu kierowcy spotkają się najpierw w Melbourne podczas Grand Prix™ Australii, a następnie na słynnym torze Enzo e Dino Ferrari w okolicach włoskiej Imoli, gdzie odbędzie się Grand Prix™ Emilii-Romanii. Różnice na mecie w wyścigach w tych krajach są zwykle niewielkie, więc emocji z pewnością nie zabraknie.Najważniejsze transmisje:• FORMULA 1 HEINEKEN AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022, 8 - 10 kwietnia• FORMULA 1 ROLEX GRAN PREMIO DELL'EMILIA ROMAGNA 2022, 22 - 24 kwietniaŻużel nieustannie cieszy się wielkim zainteresowaniem tysięcy kibiców w Polsce. Od kwietnia fani speedwaya będą mogli oglądać mecze nowego sezonu PGE Ekstraligi, uważanej za najsilniejszą ligę świata. Na jej torach wystąpi wiele gwiazd "czarnego sportu" z Bartoszem Zmarzlikiem, Leonem Madsenem, Jasonem Doyle'em, Maciejem Janowskim i Taiem Woffindenem na czele. Tytułu mistrzowskiego bronić będzie BETARD SPARTA Wrocław, a wśród jej głównych rywali wymienia się MOJE BERMUDY STAL Gorzów, MOTOR Lublin i FOGO UNIĘ Leszno. W kanałach ELEVEN SPORTS będą transmitowane po dwa spotkania każdej z czterech kwietniowych kolejek. Już w pierwszej z nich dojdzie do szlagierowej konfrontacji gorzowian z ekipą z Lublina. Kto lepiej zainauguruje rozgrywki w 2022 roku?Najważniejsza transmisja:• MOJE BERMUDY STAL Gorzów - MOTOR Lublin, 8 kwietnia