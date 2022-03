Nowy sezon programu "Smaki świata po iberyjsku" w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Premiera czwartego sezonu "Smaki świata" ze słonecznej Hiszpanii.

• Nową kulinarną podróż poprowadzi restauratorka i podróżniczka Adriana Marczewska.

Program "Smaki świata po iberyjsku" jest kontynuacją lubianego cyklu łączącego tematykę kulinarną z popularyzacją wiedzy na temat innych krajów i kultur. W nowej, wiosennej odsłonie mistrzyni kuchni Adriana Marczewska, znana m.in. z programu TVP2 "Pytanie na śniadanie", przemierzy Półwysep Iberyjski w poszukiwaniu nowych smaków i kuchennych inspiracji.Szefowa kuchni pasję do gotowania odziedziczyła po dziadkach. Oni wpoili jej szacunek do tradycji, a ona sama stara się łączyć ją z nowymi trendami kulinarnymi. W swoich podróżach po całym świecie Adriana zawsze szuka lokalnych, niepowtarzalnych smaków. Tym razem udała się za Pireneje, by poznać wspaniałą kuchnię Hiszpanii. Przez dwanaście odcinków przejedzie od Andory po Gibraltar i odkrywać będzie produkty i przyprawy, które decydują o wyjątkowości smaku miejscowych potraw. Jej podróż będzie czymś więcej niż tylko przygodą w kuchni. Dzięki spotkaniom z mieszkańcami odwiedzanych niezwykłych miejsc poznamy także kulturę, charakter i zwyczaje mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego. Jak smakuje Barcelona przemierzana śladami Gaudiego, co uwielbiał jeść Picasso w swojej rodzinnej Maladze, czym charakteryzuje się królewski smak Madrytu i czy kuchnia Sewilli jest tak ognista, jak flamenco? Autorzy programu będą szukać odpowiedzi na te pytania, próbując szafranowej paelli z Walencji i aksamitnego andaluzyjskiego gazpacho.Premiera programu "Smaki świata po iberyjsku" w niedzielę (20 marca 2022 roku) o godz. 11:05 w TVP2.