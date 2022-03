"Gra o koronę". Premiera filmu w TVP Historia

Łukasz Szewczyk

"Gra o koronę" to nowa produkcja Telewizji Polskiej zrealizowana z rozmachem i przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Jest to fabularyzowany dokument, który wiernie przedstawia kluczowe momenty biografii Zamoyskiego. Jego bogaty życiorys -- Jan Zamoyski służył aż czterem polskim królom. Były to czasy bitew, sejmowych kłótni, walk o tron, egzekucji, a nawet ucieczki jednego z Polskich królów elekcyjnych, Henryka Walezego.Jan Zamoyski pochodził ze skromnego rodu, a po latach awansował na pozycję jednej z najważniejszych osób w państwie. W filmie jego droga kariery, jako męża stanu została zobrazowana w formie komiksu historycznego. Poszczególne sceny nawiązują do obrazów Jana Matejki, a oświetlenie planu przypomina dzieła Caravaggio. Dużą rolę w koncepcji wizualnej filmu odegrała też scenografia -- odtworzone w studiu realne wnętrza zostały połączone z wirtualną scenerią, wyświetlaną na ekranach ledowych. Dzięki efektom i zastosowanej technologii film silnie oddziałuje na wyobraźnię i tworzy sugestywną ilustrację prezentowanych wydarzeń."Gra o koronę" jest jedną z pierwszych produkcji w Polsce, która niemal w całości została osadzona w technologii Unreal Engine. W filmie wykorzystaliśmy niezwykle sugestywne rysunki autorstwa znanego krakowskiego twórcy komiksów, Rafała Szłapy, które następnie zostały zaanimowane i ożywione. Z kolei sposób realizacji scen inscenizowanych z pomocą aktorów i rekonstruktorów -- w technice Unreal Engine -- miał jak najwierniej zilustrować wydarzenia i stworzyć wrażenie jakby widzowie sami brali w nich udział.-- wyjaśnia reżyser Piotr Jaworski.Za realistyczną scenografię odpowiadała Ludmiła Miłaszewicz, nad światłem i zdjęciami czuwał operator Marek Gajczak. Kierownikiem artystycznym odpowiedzialnym za połączenie wszystkich technik był Jarosław Migoń. Muzykę skomponował Marcin Gałażyn. Przy produkcji pracowali też rekonstruktorzy kostiumów oraz kostiumograf Justyna Krzepkowska.Telewizyjna premiera "Gry o koronę" już w najbliższą sobotę, 19 marca o godz. 21:15 w TVP Historia i TVP Historia 2.