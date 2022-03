"Płyty Rocku Antyradia 2021" rozdane

Łukasz Szewczyk

• Nocny Kochanek, Kult, Małgorzata Ostrowska, Krzysztof Sokołowski, Iron Maiden, Maneskin, Bruce Dickinson i Amy Lee zdobywcami statuetek "Płyta Rocku Antyradia 2021"

Zespoły Nocny Kochanek i Iron Maiden zdominowały rozdanie "Płyt Rocku Antyradia 2021", zdobywając łącznie aż sześć z dziesięciu statuetek. Muzycy Nocnego Kochanka odebrali nagrody w kategoriach: "Zespół Rocku - Polska", "Przebój Rocku - Polska" za utwór "Nocny pociąg" pochodzący z albumu "Stosunki międzynarodowe" oraz "Wokalista Rocku - Polska" dla Krzysztofa Sokołowskiego. Nocny Kochanek to obecnie bezapelacyjnie najpopularniejszy z polskich zespołów heavymetalowych, który wypełnia sale koncertowe po same brzegi. Na swoim koncie ma już 9 statuetek "Płyta Rocku Antyradia".Wśród krajowych laureatów nagrody znaleźli się również: zespół Kult, który zgarnął statuetkę w kategorii "Płyta Rocku - Polska" za krążek "Ostatnia płyta" oraz Małgorzata Ostrowska jako "Wokalistka Rocku - Polska".W muzyce zagranicznej na największe uznanie słuchaczy Antyradia zasłużyła legenda heavymetalu - zespół Iron Maiden. Do brytyjskich artystów powędrowały trzy statuetki w kategoriach: "Płyta Rocku - Zagranica" za album "Senjutsu", "Zespół Rocku - zagranica" oraz "Wokalista Rocku - zagranica", którym ogłoszono Bruce'a Dickinsona. "Przebojem Rocku - zagranica" został utwór "Zitti E Buoni" kapeli Maneskin, która triumfowała również w finale 65. Konkursu Piosenki Eurowizji. Statuetka w kategorii "Wokalistka Rocku - zagranica" trafiła do Amy Lee.• Płyta Rocku Antyradia - Polska - Kult "Ostatnia Płyta"• Płyta Rocku Antyradia- Zagranica - Iron Maiden "Senjutsu"• Przebój Rocku Antyradia - Zagranica - Maneskin "Zitti E Buoni"• Przebój Rocku Antyradia- Polska - Nocny Kochanek "Nocny Pociąg"• Wokalista Rocku Antyradia - Polska - Krzysiek Sokołowski• Wokalista Rocku Antyradia - Zagranica - Bruce Dickinson• Wokalistka Rocku Antyradia - Polska - Małgorzata Ostrowska• Wokalistka Rocku Antyradia - Zagranica - Amy Lee• Zespół Rocku Antyradia - Polska - Nocny Kochanek• Zespół Rocku Antyradia - Zagranica - Iron Maiden