Łukasz Szewczyk

Bayern czy Borussia? Wyścig o tytuł nabiera tempa. Weekend z Bundesligą w Viaplay

• Po wygranym zaległym meczu z FSV Mainz (1:0), Borussia Dortmund w tabeli Bundesligi traci do prowadzącego Bayernu Monachium już tylko cztery punkty

• We wtorek na treningu kontuzji nabawił się Robert Lewandowski. Wszystko wskazuje jednak na to, że występ polskiego napastnika w sobotnim meczu Bayernu z Unionem Berlin (18.30) nie jest zagrożony

fot. Scanpix-Viaplay