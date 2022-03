Start nowego sezonu F1, słynne El Clasico, derby Rzymu - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Piłkarskim wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie starcie Realu Madryt z FC Barceloną, określane jako El Clásico.

• Dla fanów motorsportu zaplanowano transmisję wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, który zainauguruje nowy sezon Formula 1.

Żaden inny ligowy mecz piłkarski na świecie nie budzi takiego zainteresowania jak słynne El Clásico, w którym Real Madryt mierzy się z FC Barceloną. Najbliższe starcie odwiecznych rywali zapowiada się szczególnie ciekawie, bo jego wynik będzie miał duży wpływ na losy walki o mistrzostwo Hiszpanii. Real Madryt jest liderem tabeli i ma 10 punktów przewagi nad Sevillą FC oraz 15 nad trzecią FC Barceloną, która ma rozegrany jeden mecz mniej. Jeśli Królewscy pokonają Barçę, to znajdą się w komfortowej sytuacji przed decydującymi kolejkami. Natomiast wygrana ekipy z Katalonii sprawi, że obrona pozycji lidera stanie się dla Realu dużo trudniejsza. Warto podkreślić, że oba zespoły są w świetnej formie - madrytczycy pozostają niepokonani u siebie od 24 meczów, natomiast goście z Barcelony pod wodzą trenera Xaviego Hernándeza nabrali wiatru w żagle i nie przegrali w lidze od 4 grudnia. O końcowym wyniku mogą przesądzić indywidualności, ponieważ na Estadio Santiago Bernabéu wystąpią piłkarze znajdujący się w świetnej dyspozycji, jak choćby Karim Benzema i Vinícius Júnior po stronie ekipy Carlo Ancelottiego czy Ferran Torres oraz Pierre-Emerick Aubameyang w szeregach Blaugrany.W ten weekend dojdzie również do konfrontacji wspomnianego wicelidera, Sevilli FC, z szóstym Realem Sociedad. Piłkarze trenera Julena Lopeteguiego liczą na piętnaste z rzędu spotkanie bez porażki w lidze. Z kolei goście z San Sebastian postarają się przełamać niekorzystną serię ośmiu starć bez zwycięstwa z Sevillistas.Jeszcze nie opadł kurz po ekscytującym finiszu ubiegłego sezonu Formula 1®, a kierowcy już w ten weekend rozpoczynają walkę o kolejny tytuł mistrza świata! Pierwsze zawody zaplanowano na pustyni Sakhir, gdzie odbędzie się wyścig o Grand Prix™ Bahrajnu. Uwaga kibiców będzie skupiona przede wszystkim na broniącym trofeum Maksie Verstappenie oraz liczącym na odzyskanie mistrzostwa Lewisie Hamiltonie. W decydującym wyścigu w 2021 roku Holender w kontrowersyjnych okolicznościach wyprzedził Brytyjczyka na ostatnim okrążeniu, zapewniając sobie tytuł. Cała sytuacja wzbudziła sporo dyskusji i miała wpływ na zmiany w zasadach panujących na torze i wokół niego w tym sezonie. Atmosfera nadal jest napięta, dlatego tych dwóch kierowców na Bahrain International Circuit będzie miało sobie wiele do udowodnienia. Warto dodać, że Hamilton od tego roku ma nowego partnera zespołowego, jakim został jego rodak George Russell. Wśród głównych kandydatów do najwyższych lokat wymienia się również drużynowego kolegę Verstappena, Sergio Péreza, a także Lando Norrisa, Charlesa Leclerca i Carlosa Sainza. Co ciekawe, ekipę Alfa Romeo F1 Team ORLEN będzie reprezentowało dwóch nowych kierowców - Valtteri Bottas i Guanyu Zhou. Trzecim, rezerwowym zawodnikiem tej stajni pozostaje Robert Kubica.Głównym wydarzeniem weekendu na włoskich boiskach będą derby Rzymu, w których AS Roma zmierzy się z S.S. Lazio. Stawką tego meczu będzie nie tylko prymat w mieście, ale również cenne punkty, bo obie drużyny walczą o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Roma jest obecnie na siódmym miejscu w tabeli i ma jedno "oczko" mniej niż piąte Lazio. Kibice liczą na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły jesiennej konfrontacji zespołów ze stolicy. Wówczas Lazio wygrało 3:2, a spotkanie było niezwykle wyrównane i zacięte. Tym razem także może paść sporo bramek, ponieważ na boisku pojawią się jedni z najlepszych snajperów bieżącej kampanii - Tammy Abraham i Ciro Immobile.Sporych emocji powinno dostarczyć również starcie broniącego mistrzostwa Włoch Interu Mediolan z ACF Fiorentiną, której barwy reprezentują Bartłomiej Drągowski i Krzysztof Piątek. Nerazzurri w ostatnich tygodniach zanotowali kilka remisów i to wystarczyło do tego, by ich strata do prowadzącego w tabeli AC Milanu wzrosła do czterech punktów. W meczu z Violą nie mogą sobie pozwolić na kolejne potknięcie. Ich defensywa będzie musiała uważać na Piątka, który po powrocie na włoskie boiska strzelił już sześć goli i znajduje się w coraz lepszej formie.AS Monaco i Paris Saint-Germain w sumie aż 17 razy sięgały po mistrzostwo Francji, a ich mecze należą do najważniejszych momentów każdego sezonu Ligue 1 Uber Eats. Nie inaczej jest tym razem, bo ekipa z Księstwa liczy się w grze o awans do europejskich pucharów, a PSG jest liderem tabeli i głównym kandydatem do tytułu. Ozdobą spotkania na Stade Louis II będzie pojedynek dwóch najskuteczniejszych napastników aktualnych rozgrywek francuskiej ekstraklasy - Wissama Ben Yeddera po stronie gospodarzy z Kylianem Mbappé w szeregach gości. Ta dwójka od końcówki sierpnia zdobyła łącznie aż 30 bramek i zanotowała 14 asyst.Ciekawie powinno być również na Stade Vélodrome, gdzie drugi w stawce Olympique Marsylia zmierzy się z trzecim OGC Nice. Obie ekipy mają na koncie po 50 punktów, tak więc zwycięzca tego meczu zostanie wiceliderem Ligue 1 Uber Eats i stanie na czele pościgu za Paris Saint-Germain. To starcie będzie poważnym sprawdzianem dla snajpera gospodarzy Arkadiusza Milika, ponieważ zespół z Nicei słynie ze świetnej gry obronnej i ma straconych najmniej goli spośród wszystkich drużyn ligi francuskiej.W ten weekend ELEVEN SPORTS pokaże wszystkie mecze ćwierćfinałowe rozgrywek o Puchar Anglii. Polscy kibice ze szczególną uwagą będą śledzić konfrontację na St Mary's Stadium, gdzie Southampton FC Jana Bednarka zmierzy się z głównym faworytem do zdobycia trofeum, Manchesterem City. Święci staną przed nie lada wyzwaniem, bo zespół trenera Pepa Guardioli od początku roku przegrał tylko jedno spotkanie. Gospodarze nie stoją jednak na straconej pozycji, bo w dwóch ostatnich starciach z The Citizens udało im się zremisować. Tym razem muszą wspiąć się o szczebel wyżej i pokonać ekipę z Manchesteru. Wiele będzie zależało od Bednarka, który spróbuje upilnować groźne gwiazdy w ofensywie gości takie jak Kevin de Bruyne, Raheem Sterling czy Riyad Mahrez.FC Porto jest liderem wyścigu o mistrzostwo Portugalii i pozostaje niepokonane od 54 ligowych meczów. W najbliższy weekend imponującą passę Smoków postara się przełamać w derbowym starciu Boavista FC. Na Estádio do Bessa gospodarzy do sukcesu może poprowadzić skuteczny Petar Musa, który trafiał do siatek rywali w czterech z ostatnich sześciu spotkań. Nadzieje kibiców Boavisty są ulokowane także w doświadczonym bramkarzu Rafaelu Bracali. Przed brazylijskim golkiperem trudny test, bo w ataku Porto zagrają Mehdi Taremi i Evanilson, którzy tworzą obecnie jeden z najskuteczniejszych duetów w Europie.Plan transmisji:Piątek (18 marca):• 12:55 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Bahrajnie: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 15:55 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Bahrajnie: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 17:00 FIA World Endurance Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Sławomir Szymczak, Mikołaj Sokół, Andrzej Borowczyk, Krystian Sobierajski• 18:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz MajakSobota (19 marca):• 12:55 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022: 3. sesja treningowa (Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Bahrajnie: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 13:25 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Filip Kapica• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:55 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 2, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Bahrajnie: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski• 18:10 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (20 marca):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Filip Kapica, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Michał Świrkula• 13:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński• 14:00 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1)komentarz: Mikołaj Sokół• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski• 15:55(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Bahrajnie: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 15:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 18:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 19:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio w Madrycie: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Marcin Gazda, Piotr Urban• 21:40 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński• 00:00- magazyn (Eleven Sports 1)Poniedziałek (21 marca):• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Krzysztof Rot