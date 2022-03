El Clasico, derby Londynu, szlagier pod Jasną Górą - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Oczy piłkarskich kibiców będą zwrócone na Madryt. Wieczorem na Santiago Bernabeu Real zagra z Barceloną w 29. kolejce LaLiga Santander.

Niedzielny mecz będzie drugim w tym sezonie ligowym spotkaniem Realu z Barceloną. Jesienią na Camp Nou Królewscy zwyciężyli 2:1. Od tamtego czasu Barcelona przebyła długą drogę wydobywając się z głębokiego kryzysu. W międzyczasie zdążyła jeszcze raz przegrać z Realem, tym razem w Superpucharze Hiszpanii, ale od końca stycznia gra jak z nut. W tabeli Primera Division wspięła się na trzecie miejsce i walczy już nie tylko o miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów, ale także o wicemistrzostwo Hiszpanii. Szans na tytuł właściwie nie ma, bo prowadzący Real Madryt ma nad drużyną z Katalonii 15 punktów przewagi. I także gra jak z nut, co udowodnił odprawiając z kwitkiem Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów i pokonując w ostatnim ligowym meczu Majorkę 3:0.Emocji w zbliżającym się starciu piłkarskich potęg na pewno nie zabraknie, podobnie jak w specjalnym studiu CANAL+ na El Clasico. Futbolowa uczta rozpocznie się o 19:30. Gospodarzem głównego studia w Warszawie będzie Łukasz Wiśniowski, a wśród jego gości znajdą się Piotr Laboga, Leszek Orłowski, Jakub Kręcidło i Cezary Wilk. Z kolei studio na murawie Santiago Bernabeu w Madrycie poprowadzi Maja Strzelczyk, a jej gościem będzie Gerard Badia. W ramach studia widzowie będą mogli zobaczyć ekskluzywne rozmowy z zawodnikami obu drużyn, między innymi Sergio Busquetsem i Ferranem Torresem, a także ambasadorami LaLiga i byłymi piłkarzami. Mecz skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała26. kolejkę PKO BP Ekstraklasy rozpocznie w piątek mecz KGHM Zagłębie Lubin - Warta Poznań. Tego samego dnia wieczorem walcząca o mistrzostwo Polski Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Kraków, która chce uciec ze strefy spadkowej. Hitem kolejki będzie bez wątpienia starcie Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa. Częstochowianie ostatnio nie zwykli przegrywać i prowadzą w tabeli. Legia, która przez większą część sezonu męczyła się niemiłosiernie, chwyciła wiatr w żagle i ma na koncie cztery zwycięstwa z rzędu. W sobotni wieczór Lech Poznań, który zajmuje trzecie miejsce w tabeli zagra z Jagiellonią Białystok.W piątkowy wieczór walczący o miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach Wolverhampton zagra z Leeds United. Drużyna Mateusza Klicha zajmuje pozycję w dolnej części w tabeli. W tym sezonie gra słabo, ale w ostatniej kolejce przerwała serię porażek pokonując Norwich. W sobotnie popołudnie Matty Cash i jego Aston Villa zmierzą się z rozpędzonym Arsenalem. Kanonierzy wygrali pięć ostatnich spotkań i w tabeli są na czwartym miejscu. Niedziela to z kolei derby Londynu - Tottenham zagra z West Ham United. Oba kluby sąsiadują w tabeli i oba ciągle mają nadzieję na czołową czwórkę na koniec sezonu.Z weekendowych spotkań francuskiej Ligue 1 Uber Eats na szczególną uwagę zasługują dwa niedzielne mecze. Wczesnym popołudniem AS Monaco zagra z Paris Saint-Germain. Sytuacja w tabeli wygląda jednoznacznie - PSG prowadzi zdecydowanie, a Monaco zajmuje ósme miejsce i ma znikome szanse na grę w pucharach. Jednak dla paryżan ostatni czas to zwycięstwa przeplatane porażkami, więc drużyna z księstwa nie stoi na straconej pozycji. Hitowo zapowiada się wieczorny mecz w Marsylii, gdzie Olympique zagra z Niceą. To starcie drugiej z trzecią drużyną w tabeli i bezpośrednia walka o wicemistrzostwo Francji. Polscy kibice liczą mocno na to, że jedną z głównych ról w ataku OM ponownie zagra Arkadiusz Milik.Plan weekendowych transmisji:Piątek (18 marca):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport / nSport+)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)Gospodarz: Cezary Olbrychtgość: Andrzej Juskowiak• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Maciej Murawski• 20:30(nSport+)redakcja: Łukasz Benz• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Rudzki, Rafał Nahorny• 02:00 BNP Paribas Open 2022: Półfinał 1:(Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Joanna Sakowicz-Kostecka• 02:00 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Michałowcz• 04.00 BNP Paribas Open 2022: Półfinał 2 (Canal+ Sport)komentarz: Maciej Zaręba, Adam MolendaSobota (19 marca):• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Wojciech Jagoda• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Kamil Kosowski• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Leszek Orłowski• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Przemysław Pełka, Grzegorz Mielcarski• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Jakub Kręcidło• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Maciej Murawski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 22.00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębińskigoście: Radosław Majdan, Tomasz Wieszczycki• 22:00 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Dominik TomczykNiedziela (20 marca):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 11:55 Futsal:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Adam Zakrzewski• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Rafał Nahorny• 12:25 Liga ACB:(Canal+ Now)komentarz: Bartosz Tomczak, Wojciech Michałowicz• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adrian Olek, Wojciech Jagoda• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń - Michał Gutka• 16:10 LaLiga:(Canal+ Family)komentarz: Edward Durda, Jakub Kręcidło• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Tomasz Wieszczycki• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 17.25 Premier League:(Canal+ Premium)Komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 18:25 Barca Basket - Gran Canaria (nSport+)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Hubert Radke• 19:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:30 -23:45(Canal+ Premium)gospodarze: Łukasz Wiśniowski (Warszawa), Maja Strzelczyk (Madryt)goście: Piotr Laboga, Leszek Orłowski, Jakub Kręcidło, Cezary Wilk, Gerard Badia• 20:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Łopaciński, Hubert Radke• 20:40 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Rafał Dębiński, Igor Lewczuk• 20:55 LaLiga:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz ĆwiąkałaPoniedziałek (21 maca)• 19.00(Canal+ Sport)• 20.00(Canal+ Sport)• 21.00(Canal+ Sport)• 22.15(Canal+ Sport)