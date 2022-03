Hity filmowe marca w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• W serwisie Polsat Box Go pojawią się w marcu kolejne premiery filmowe

• Uhonorowany Złotymi Lwami w pięciu kategoriach polski dramat "Wszystkie nasze strachy" z Dawidem Ogrodnikiem,

• Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat wojenny "Poufne lekcje perskiego"

• Przygodowy film animowany, przywracający wiarę w siłę marzeń - "W 80 dni dookoła świata"

W marcu w Polsat Box Go znajdą się nowe emocjonujące produkcje prosto z kina. Są to polskie i zagraniczne tytuły dla dorosłych oraz dla dzieci. Wśród nich. Daniel (Dawid Ogrodnik) jest artystą, głęboko wierzącym katolikiem i aktywistą jednocześnie. Żyje i tworzy w małej miejscowości, gdzie nikt nie może się wyróżniać. Gdy w wyniku dramatycznych wydarzeń decyduje się wziąć udział w walce w obronie swoich idei i rozprawić się z homofobią mieszkańców, spokój wszystkich zostanie zakłócony. Film zdobył nagrodę Złote Lwy w kategoriach: Najlepszy film i Najlepsze zdjęcia (Łukasz Gutt) oraz trzy nagrody specjalne podczas ubiegłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Premiera w Polsat Box Go 25 marca.Z kolei obrazto historia młodego belgijskiego Żyda, który, aby przeżyć w obozie koncentracyjnym, podaje się za Persa. Poznaje tam niemieckiego oficera Klausa Kocha (Lars Eidinger), marzącego o nauce języka perskiego. Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) zaczyna udzielać Niemcowi lekcji, wymyślając na bieżąco nowe słowa. Film jest już dostępny w Polsat Box Go.to zabawna, animowana adaptacja powieści Juliusza Verne'a "W osiemdziesiąt dni dookoła świata" o wielkich przygodach i dalekich podróżach. Razem z sympatycznym, młodym małpiszonem widzowie wyruszą na spotkanie z dzikimi plemionami, niezwykłymi zwierzętami, cudami natury oraz mnóstwem zabawnych sytuacji. Film jest już dostępny w Polsat Box Go.W wiosennej ofercie serwisu pojawią się także kolejne gorące premiery 2022 roku. W najbliższych dniach będzie można oglądać m.in: amerykański thrillero romantycznym wyjeździe, który zmienił się w walkę o przetrwanie (już dostępny),opowiadający o namiętności, zdradzie i sieci kłamstw (już dostępny) oraz dobre kino akcji w filmiez nagrodzonymi Oskarami Penelope Cruz i Lupitą Nyong'o, a także Jessicą Chastain i Diane Kruger (od 31 marca).