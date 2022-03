"Matrix Zmartwychwstania", "After. Ocal mnie" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Matrix Zmartwychwstania", "After. Ocal mnie"

W weekendkontynnuje serialową wersja kryminalnej fabuły Patryka Vegi -(18 marca). Serialowa wersja kryminalnej fabuły Patryka Vegi. W kolejnej opowieści z cyklu "Pitbull" Andrzej Grabowski powraca jako doświadczony i zmęczony życiem policjant Jacek Goc, zwany "Gebelsem". Tym razem musi się zmierzyć z najmroczniejszym przeciwnikiem w całej swej policyjnej karierze - "Nosem", szefem wielkiej grupy przestępczej. Sprawa staje się znacznie bardziej skomplikowana, gdy syn "Gebelsa" wraz z przyjaciółmi, nie wiedząc z kim mają do czynienia, okrada "Nosa". Czy ojciec jest w stanie go uratować? I czy mu wybaczy?W sobotę(19 marca). Pełen pasji, ale i burzliwy związek Tessy (Josephine Langford) i Hardina (Hero Fiennes-Tiffin) po raz kolejny zostaje wystawiony na trudną próbę. Dziewczyna dostaje propozycję pracy w Seattle. To dla niej szansa na zrealizowanie marzeń o wielkiej karierze. Niestety oznacza to przeprowadzkę na drugi koniec kraju. Zakochany chłopak robi wszystko, by zatrzymać ją przy sobie, ale ona wie, że taka szansa może się nie powtórzyć. Decyduje się podjąć wyzwanie i wkrótce wyjeżdża. Gdy Hardin szaleje z zazdrości, jego ukochana znajduje oparcie w nowym przyjacielu...Niedzielną Megapremierąbędzie film(20 marca). Długo wyczekiwana czwarta odsłona kultowej serii filmów Matrix z Keanu Reevesem w głównej roli. Znowu wracamy do świata dwóch rzeczywistości. Pierwsza stanowi zwykłe życie na Ziemi. Druga jest ukryta za codziennością. Pan Anderson musi dowiedzieć się, czy jego świat jest realny i poznać samego siebie. Thomas/Neo znów podąża za białym królikiem. Czy opuści iluzję, którą jest Matrix? Bohater zna swój cel, ale nie wie, że Matrix jest silniejszy i niebezpieczniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Deja vu. Keanu Reeves wciela się w rolę człowieka, który kiedyś został uratowany z Matrixa, by stać się zbawicielem rodzaju ludzkiego. Teraz po raz kolejny musi wybrać ścieżkę, którą chce podążać...Z kolei wweekend premier rozpocznie(19 marca, Cinemax 2). Kamal, młody Irakijczyk przedostający się pieszo do Europy przez granicę turecko-bułgarską, zostaje schwytany przez bułgarską straż graniczną. Udaje mu się jednak uciec, lecz musi znaleźć sposób na wydostanie się z pozornie niekończącego się lasu; podziemnego świata, w którym nie istnieją zasady i prawa, gdzie zostaje ranny i jest ścigany przez bułgarskich łowców migrantów. Przez trzy dni i trzy noce Kamal musi walczyć o przetrwanie, aż do ostatecznej konfrontacji na śmierć i życie.W sobotę(20 marca, Cinemax 2). To ostatnie wakacje, które rodzina Vidalów spędzi z babcią Angelą, chorą na Alzheimera. I po raz pierwszy Nora czuje się nie na miejscu: wyrosła z dziecięcych zabaw, ale nie rozumie jeszcze rozmów dorosłych. Wszystko zmienia się nagle wraz z przybyciem Libertad, zbuntowanej i magnetycznej córki Rosany, kolumbijskiej opiekunki babci. Lato Nory nabiera zupełnie nowego wymiaru, gdy obie dziewczynki, pochodzące z zupełnie różnych klas społecznych, natychmiast nawiązują intensywną, choć nierówną przyjaźń. Razem uciekają z rodzinnych baniek ochronnych i stref komfortu, by odkryć nowy świat, w którym Nora czuje się bardziej wolna niż kiedykolwiek. Bezkompromisowa opowieść o dojrzewaniu.