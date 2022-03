Start nowego sezonu F1. Wszystkie wyścigi, kwalifikacje i trenisngi w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczyna się nowy, ekscytujący sezon mistrzostw świata Formula 1.

• Emocjonująca rywalizacja potrwa aż do listopada, a wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi będzie można obejrzeć na żywo tylko w ELEVEN SPORTS.

W tegorocznym kalendarzu zaplanowano aż dwadzieścia dwa weekendy walki o mistrzostwo świata najbardziej prestiżowej serii wyścigowej na świecie. Największe gwiazdy motorsportu rozpoczną rywalizację podczas Grand Prix™ Bahrajnu, gdzie oczy kibiców będą zwrócone przede wszystkim na Lewisa Hamiltona i Maksa Verstappena. Obaj byli głównymi bohaterami ostatniego wyścigu poprzedniego sezonu, w którym stoczyli wyrównany i zakończony kontrowersyjnie pojedynek o tytuł. Cały czas mają sobie sporo do udowodnienia, dlatego fani liczą na ciąg dalszy ich emocjonującej walki. Jeśli na koniec rywalizacji to Hamilton stanie na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji generalnej, zostanie najbardziej utytułowanym kierowcą w historii Formula 1®. Broniący tytułu Verstappen będzie jego najgroźniejszym przeciwnikiem, ale wiele do powiedzenia mogą mieć także inni młodzi zawodnicy, m.in. Lando Norris, Charles Leclerc czy George Russell. Kibice zastanawiają się, jak utalentowany Anglik poradzi sobie w wymagającym, debiutanckim sezonie w mistrzowskiej drużynie Mercedes-AMG Petronas Formula One u boku wspomnianego Hamiltona. W tym roku będzie można oglądać w akcji także Roberta Kubicę, który jako trzeci kierowca Alfa Romeo F1 Team ORLEN wystąpi w kilku sesjach treningowych.Rozpoczynający się sezon będzie wyjątkowy ze względu na rewolucyjne zmiany w konstrukcji bolidów. Obejmują one m.in. całkowicie nową koncepcję aerodynamiczną, mającą ułatwić wyprzedzanie i bezpośrednią walkę na torze, zwiększenie rozmiaru kół do osiemnastu cali, uproszczenie konstrukcji układu zawieszenia czy chłodzenia hamulców. Dzięki tym modyfikacjom rywalizacja na torze ma być dużo bardziej bezpieczna i wyrównana - większe szanse na zajmowanie czołowych pozycji będą miały zespoły z niższym budżetem, co sprawi, że wyścigi będą jeszcze bardziej emocjonujące.- mówi Mikołaj Sokół, komentator Formula 1 w ELEVEN SPORTS.W kanałach ELEVEN SPORTS będzie można obejrzeć na żywo wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi wzbogacone o analizy ekspertów w studio, a także o relacje dziennikarzy obserwujących wydarzenia na torach, nawet w najdalszych zakątkach świata. Bogatą ofertę stacji skierowaną do kibiców Formula 1 uzupełni regularnie nadawany magazyn #ElevenF1 poświęcony najważniejszym wydarzeniom ze świata "królowej motorsportu".• 18 - 20 marca: FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022• 25 - 27 marca: FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2022• 8 - 10 kwietnia: FORMULA 1 HEINEKEN AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022• 22 - 24 kwietnia: FORMULA 1 ROLEX GRAN PREMIO DELL'EMILIA ROMAGNA 2022• 6 - 8 maja: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2022• 20 - 22 maja: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022• 27 - 29 maja: FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022• 10 - 12 czerwca: FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2022• 17 - 19 czerwca: FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2022• 1 - 3 lipca: FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX 2022• 8 - 10 lipca: FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022• 22 - 24 lipca: FORMULA 1 GRAND PRIX DE FRANCE 2022• 29 - 31 lipca: FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ 2022• 26 - 28 sierpnia: FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022• 2 - 4 września: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2022• 9 - 11 września: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2022• 30 września - 2 października: FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX 2022• 7 - 9 października: FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2022• 21 - 23 października: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022• 28 - 30 października: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022• 11 - 13 listopada: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022• 18 - 20 listopada: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022