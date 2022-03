Wraca "Sanatorium miłości". Premiera czwartego sezonu w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Jedynka rozpoczyna emisję czwartego sezonu popularnego programu rozrywkowego z udziałem seniorów "Sanatorium miłości".

• Jak zapowiada prowadząca program Marta Manowska, to będzie wyjątkowa edycja.

"Sanatorium miłości" w TVP1 / Fot. TVP

Zgłoszenie na casting do czwartej edycji "Sanatorium miłości" wysłało blisko 1000 osób z Polski i z zagranicy. Kandydaci śpiewali, recytowali wiersze, prezentowali na różne sposoby swoją tężyznę fizyczną, by zwrócić na siebie uwagę. W programie, którego gospodynią jest znana i lubiana Marta Manowska, wzięło udział dwunastu seniorów, którzy przyjechali do tytułowego sanatorium w Polanicy nie tylko z różnych zakątków Polski, ale i z zagranicy. Każdy z nich ma inne doświadczenia życiowe, czasami bardzo trudne i bolesne. Łączy ich jedno - są samotni i wciąż poszukują nowych wyzwań, przyjaźni, a nawet miłości.W tej edycji wśród pań zobaczymy: energetyczną Annę z Olsztyna, która świetnie tańczy i fascynuje się modą; przebojową Mariolę z New Jersey, której pasją są skoki ze spadochronem; temperamentną, uwielbiającą balet i operę Mariolę z Berlina; kreatywną Monikę ze Szczecina, która maluje, szyje, projektuje i pisze książki; przedsiębiorczą i zaradną Natalię z Głogowa, założycielkę jednego z pierwszych w Polsce autoszrotów; oraz pozytywnie nastawioną do życia Zofię z Łomży, której pasją jest ziołolecznictwo i zdrowe żywienie.W przypadku panów to można śmiało powiedzieć, że jest to szóstka wspaniałych. Każdy inny, każdy intrygujący i sympatyczny: Andrzej z Tomaszowa Mazowieckiego to dusza artystyczna, był dekoratorem wnętrz, obecnie gra epizodyczne role w kilku serialach; Andrzej z Warszawy - były piłkarz, członek Galerii Sław Legii Warszawa; Marek z Gdyni uprawia kilka sportów, jest bardzo towarzyski i uwielbia imprezy; Piotr Hubert z Siemianowic Śląskich pokonał wiele trudności życiowych; Piotr z Piaseczna jest bardzo pewny siebie i romantyczny, co pociąga kobiety; Roman z Gdańska to typ sympatycznego gawędziarza, który ma wiele ciekawych doświadczeń życiowych. Był m.in. osobistym kelnerem Edwarda Gierka.Emisja premierowych odcinków czwartego sezonu programu "Sanatorium miłości" w niedzielę o godz. 21.15 (od 20 marca 2022 roku) na antenie TVP1."Sanatorium miłości" to format Telewizji Polskiej, który cieszy się dużym zainteresowaniem widzów. Oglądalność poprzednich edycji sięgała kilku milionów. Program jest również doceniany poza Polską. Pierwszą nagrodę otrzymał w Cannes podczas targów telewizyjnych MIPTV. Podczas prezentacji Eurodata TV Worldwide "Sanatorium miłości" uznano za jedną z najbardziej udanych premier telewizyjnych 2019 roku. Kolejna nagroda za najlepszy program rozrywkowy w Europie Środkowo-Wschodniej została przyznana na targach telewizyjnych "Pitch and Play" w Budapeszcie. Natomiast w 2020 roku format Telewizji Polskiej został nominowany do prestiżowego konkursu dla produkcji telewizyjnych Venice TV Award (VTVA) w kategorii "Reality TV".