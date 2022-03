Premiera serialu o przyjaciółce Radwańskiej w Viaplay. Caroline Wozniacki w nowej roli (wideo)

Łukasz Szewczyk

•"Wozniacki i Lee" to zakulisowa historia o tym, jak zmieniło się życie niedawnej numer jeden światowego tenisa - Dunki polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki i jej partnera Davida Lee, byłej gwiazdy NBA, na sportowej emeryturze i po narodzinach córki

• W serialu oprócz duńskiej tenisistki polskiego pochodzenia, pojawi się też inna była tenisowa gwiazda z Polski - Agnieszka Radwańska

- mówią Caroline i David."Wozniacki & Lee" to sześcioodcinkowa seria, w której kamera towarzyszy byłej numer jeden światowego rankingu tenisowego Caroline Wozniacki i jej mężowi, byłemu koszykarzowi NBA Davidowi Lee. Po dwóch imponujących karierach sportowych, oboje mają teraz do czynienia z zupełnie innym, ekscytującym życiem jako emerytowani elitarni sportowcy i rodzice. Narodziny córki Olivii stały się okazją do refleksji nad przyszłością, bo wcześniej wszystko toczyło się głównie w sportowym rytmie.Z uwagą śledzimy Caroline i Davida, gdy para tworzy nowy dom na Fisher Island w Miami, jednocześnie przygotowując się na przybycie na świat ich małej córeczki Olivii - w tym wszystko, co wiąże się z ciążowymi sesjami zdjęciowymi i pudłami pełnymi dziecięcych prezentów. Widzowie są również z parą w szpitalu, gdy po raz pierwszy trzymają nowonarodzoną córkę w ramionach. A także później, kiedy oswajają się ze swoim nowym życiem w roli rodziców.Dobrzy przyjaciele i dawni koledzy sportowi Caroline i Davida, w tym gwiazdy tenisa Serena Williams i Agnieszka Radwańska, a także gwiazda NBA Draymond Green, opisują, jak widzą dwie byłe gwiazdy sportu swoimi oczami. W serialu biorą udział także rodziny Caroline i Davida, które zawsze były obecne w ich życiu i nadal stanowią ważną część życia zawodowego i osobistego pary. Jest też oczywiście podróż w czasie do imponujących karier Caroline i Davida. Dowiadujemy się, ile musieli poświęcić, by dotrzeć do miejsca, w którym są dzisiaj. A przy tym poznamy z bliska nieopowiedzianą historię relacji Caroline z Piotrem, jej ojcem i trenerem, który jest Polakiem.- mówi Filippa Wallestam, Wiceprezes Wykonawczy i Chief Content Officer w NENT Group.Producentem serialu Viaplay Original "Wozniacki i Lee" jest Warner Bros. International Television Production Denmark. Serial składa się z 6 odcinków, które będzie można oglądać na Viaplay już od poniedziałku, 21 marca.