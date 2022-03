Koncert charytatywny "Razem z Ukrainą". Prawie 8 mln zł na pomoc Ukrainie

Łukasz Szewczyk

• Koncert "Razem z Ukrainą", który odbył się 20 marca w Hali Atlas Arena w Łodzi, można go było oglądać aż w 50 krajach.

• W ramach inicjatywy zebrano łącznie prawie 8 mln zł, które przekazano Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) na pomoc Ukraińcom dotkniętym wojną.

20 marca 2022 roku w łódzkiej hali widowiskowo-sportowej Atlas Arena odbył się koncert charytatywny "Razem z Ukrainą". Organizatorem wydarzenia była agencja Follow The Step, a partnerem telewizyjnym TVN Grupa Discovery. Całkowity dochód z koncertu, czyli prawie 8 milionów złotych, został przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadzi szeroko zakrojone działania pomocowe dla Ukraińców w Polsce i Ukrainie. Konto PAH zasilił dochód ze sprzedaży ponad 10 tys. biletów-cegiełek (ponad 350 tys. zł), sms-y i wpłaty od widzów (4,5 mln zł) oraz środki z emisji dziesięciominutowego charytatywnego bloku reklamowego w TVN przed rozpoczęciem koncertu (ponad 800 tys. zł). Discovery Inc., właściciel TVN, przekazał także PAH darowiznę w wysokości 500 tys. USD.Niedzielny koncert na łódzkiej scenie poprowadzili Alina Makarczuk i Marcin Prokop. Wydarzenie otworzyła 7-letnia Amelia Anisowicz - znana internautom z wykonania ukraińskiej wersji przeboju "Mam tę moc" z animacji "Kraina lodu" w jednym ze schronów w Kijowie. Jej wykonanie hymnu Ukrainy podczas koncertu stało się światowym newsem i zostało bardzo pozytywnie odebrane przez widownię na całym świecie, stając się viralem. Dziewczynce, która uciekła do Polski przed wojną razem ze swoją babcią i nastoletnim bratem towarzyszyła na scenie popularna ukraińska wokalistka Tina Karol.- podkreśla Kasia Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA.W Atlas Arenie gościli znani artyści i aktorzy zarówno z Polski, jak i z Ukrainy - wśród nich m.in Zalewski, Anita Lipnicka, Kayah, Natalia Przybysz, Maciej Musiałowski, Dagadana, Jerry Heil, Daria Psekho, Ludmiła Smorodina oraz Andrzej Seweryn. Wszyscy artyści zaangażowani w koncert zrzekli się honorariów.Zbiórka funduszy na działania Polskiej Akcji Humanitarnej nie ustaje - wciąż można pomagać i przesyłać datki na PAH oraz za pośrednictwem wiadomości SMS o treści RAZEM pod numer 72365 (koszt 2,46 zł z VAT/SMS).