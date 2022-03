447 tys. aktywnych subskrypcji CDA Premium i CDA TV

Łukasz Szewczyk

• Spółka CDA S.A. opublikowała raport za rok 2021.

• Przychody za miniony rok wyniosły 68,5 mln zł (wzrost o 13 proc.), a zysk netto 19 mln zł (wzrost o 16 proc.)

• Na koniec 2021 roku liczba aktywnych subskrypcji CDA Premium i CDA TV przekroczyła 447 tys.

Aktywne subskrypcje CDA Premium i CDA TV

Rok 2021 był dla CDA kolejnym rokiem wzrostów i rekordowych wyników. Spółka wypracowała przychody na poziomie 68,5 mln zł (wzrost o 13% r/r), zysk operacyjny w kwocie 23,6 mln zł (wzrost o 17% r/r) oraz zysk netto w wysokości 19,0 mln zł (wzrost o 16% r/r), przy bardzo dużym wzroście aktywnych subskrypcji do 447 tys. W minionym roku CDA S.A. wypłaciła też rekordową dywidendę w wysokości 1,80 zł za akcję.Jednym z najistotniejszych wydarzeń ubiegłego roku w działalności spółki było uruchomienie w sierpniu platformy CDA TV. Jest to usługa, która umożliwia korzystanie z transmisji na żywo kanałów telewizyjnych w modelu OTT. CDA TV dostępna jest odpłatnie dla subskrybentów CDA Premium i funkcjonuje w dwóch pakietach pozwalających na odbiór 35 lub 88 kanałów. Wśród partnerów i dostawców treści są m.in. tacy nadawcy jak BBC Studios Distribution Ltd., A+E Networks UK, Kino Polska TV S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o. oraz wielu innych.Znacznie poszerzył się zakres urządzeń na których widzowie mogą korzystać z dedykowanej aplikacji CDA. Jesienią zadebiutowała w Polsce linia multimedialnych odtwarzaczy Amazon Fire TV Stick, towarzysząca startowi platformy Amazon Fire TV w naszym kraju. W ramach współpracy z firmą Amazon aplikacja CDA na platformie Fire TV jest obecna na głównym ekranie, wśród wyróżnionych i promowanych treści, co znacznie ułatwia użytkownikom dostęp do biblioteki filmów oferowanych przez CDA. Pod koniec minionego roku spółka rozpoczęła też współpracę z firmą Samsung, jednym z najpopularniejszych i największych sprzedawców telewizorów w Polsce. W ramach porozumienia aplikacja CDA Premium dopuszczana jest sukcesywnie do coraz większej liczby modeli telewizorów tego producenta. Tym samym aplikacja CDA jest już dostępna na telewizorach wszystkich największych i najpopularniejszych marek w Polsce.Mimo coraz większej konkurencji w obszarze platform wideo na żądanie i zapowiedzi wejścia do Polski kolejnych wielkich, globalnych graczy, spółka CDA nie tylko poprawiła swoje wyniki finansowe, rozbudowała znacznie bibliotekę filmów, uruchomiła nową usługę tv oraz zwiększyła zakres dostępnych urządzań na których dostępna jest dedykowana aplikacja, to pozostała też jedną z popularniejszych platform SVOD dostępnych w Polsce, na co wyraźnie wskazuje liczba ponad 447 tys. aktywnych subskrypcji CDA Premium i CDA TV.Aktualnie (dane na dzień 18 marca 2022 r.) ilość materiałów dostępnych w ramach płatnej subskrypcji przekracza 10 170 filmów, bajek i seriali . Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 roku w serwisie CDA znajdowało się ponad 447 tys. filmów wideo z kategorii CDA Premium Free dodanych przez zweryfikowanych partnerów i agencje MCN, współpracujące z CDA S.A.