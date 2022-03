Zmiana standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej. TVP i Emitel uruchamiają infolinię

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska we współpracy z Emitelem uruchomiła infolinię o zmianie standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

W trosce o tych widzów telewizji naziemnej, którzy posiadają starszej generacji sprzęt nieprzystosowany do odbioru nowego standardu, Telewizja Polska uruchomiła już emisje testowe wybranych kanałów w DVB-T2/HEVC, kanał testowy SPRAWDZAM TV na MUX-3, stronę internetową telewizjanaziemna.pl z wyszukiwarką telewizorów oraz ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem "Telewizja przypomina, nowy standard się zaczyna".Obecnie widzowie mogą także zadzwonić na numer infolinii 22 711 77 77 i uzyskać wsparcie konsultanta. Podstawowe informacje jak sprawdzić czy telewizor jest przystosowany do nowego standardu można też uzyskać wysłuchując nagrań instruktarzowych.Przypominamy, że pierwsze przełączenia będą miały miejsce już 28 marca 2022 roku w województwach dolnośląskim i lubuskim. Dlatego zachęcamy szczególnie widzów z tych regionów do korzystania z infolinii.