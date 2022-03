Rusza program dofinansowania zakupu dekodera do dobioru telewizji cyfrowej

Łukasz Szewczyk

• Poczta Polska rozpoczęła obsługę wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup odbiornika cyfrowego, umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie częstotliwości DVB-T2.

• Wnioski o świadczenie w wysokości 100 zł będą przyjmowane do 31 grudnia 2022 roku

Od 28 marca 2022 roku rozpocznie się zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, wynikająca z konieczności dostosowania częstotliwości wykorzystywanej obecnie przez telewizję naziemną na potrzeby globalnego rozwoju Internetu w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Standard DVB-T2/HEVC umożliwi bezpłatny odbiór większej ilości programów telewizyjnych w lepszej jakości. W przypadku osób, które posiadają odbiornik telewizyjny bez opcji odbioru otwartej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2/HEVC, dla zachowania ciągłości odbioru, konieczna będzie jego wymiana lub zakup dekodera. Wymiana nie jest konieczna w przypadku abonentów korzystających z płatnych platform do odbioru telewizji kablowej, satelitarnej lub IPTV.Ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z dnia 24 lutego 2022 r. przewiduje możliwość wnioskowania o dofinansowanie zakupu telewizora albo dekodera, dzięki któremu możliwy będzie odbiór telewizji cyfrowej nadawanej w nowym standardzie częstotliwości.mogą uzyskać gospodarstwa domowe znajdujące się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej samodzielne poniesienie kosztów nabycia nowego odbiornika cyfrowego. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie jednej osobie pełnoletniej w ramach jednego gospodarstwa domowego.Wnioski o dofinansowanie można składać od 21 marca 2022 roku do końca 20222 roku m.in. w placówkach pocztowych i ich filiach na terenie całego kraju. Można je także składać poprzez elektroniczny formularz, dostępny na platformie gov.pl. Zgodnie z ww. ustawą, w imieniu osób uprawnionych, wniosek mogą składać także pełnomocnicy.• osoba uprawniona/lub pełnomocnik zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie pracownikowi Poczty dokumentu zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, numer PESEL i zdjęcie;• pracownik Poczty Polskiej przyjmujący wniosek na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wprowadza do formularza elektronicznego dane wnioskującego. Uwaga: w trakcie składania wniosku wymagane jest podanie przez wnioskującego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod autoryzacyjny niezbędny przy odbiorze odbiornika cyfrowego;• wypełniony i wydrukowany wniosek zostaje przekazany osobie wnioskującej do własnoręcznego podpisu;• po złożeniu podpisu na wniosku, generowany jest kod świadczenia - dofinansowania zakupu telewizora albo dekodera, który przekazywany jest osobie wnioskującej w postaci wydruku;• osoby, które przy rejestracji wniosku podadzą adres mailowy, dodatkowo kod świadczenia otrzymają na podany adres mailowy.Podstawę do uzyskania dofinansowania stanowi kod świadczenia. Osoba korzystająca z dofinansowania zobowiązana jest przedłożyć go w sklepie. Kod świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego wygasa 31 grudnia 2022 r. Dostępna jest lista sklepów , w których można kupić odbiornik cyfrowy z dofinansowaniem.