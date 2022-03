Telewizyjna premiera finałowego sezonu "Preacher" w AMC

Łukasz Szewczyk

• Serial "Preacher" powoli dobiega końca.

• W miarę rozwoju tej szalonej opowieści, Jesse Custer - teksaski kaznodzieja obdarzony niezwykłą mocą - mierzy się z postaciami z Nieba i Piekła, ratuje świat i próbuje odgadnąć zamysły Boga.

W pierwszym sezonie serii widzowie poznali teksaskiego kaznodzieję z szemraną przeszłością, Jessego Custera (w tej roli charyzmatyczny Dominic Cooper), który został obdarzony Słowem Boga. Ta tajemnicza moc, która sprawia, że słuchacze muszą wypełniać jego polecenia, stawia go na celowniku postaci z Nieba i Piekła mających mordercze zamiary. Bohater zmaga się ze swoimi nowymi umiejętnościami, aż w końcu decyduje się podjąć walkę o dusze mieszkańców Annville. W jego misji towarzyszą mu Tulip, jego prawdziwa miłość o niestabilnej naturze oraz najlepszy przyjaciel Cassidy, 119-letni irlandzki wampir, z którymi kaznodzieja wyrusza w podróż w dosłownym poszukiwaniu Boga w drugim sezonie.W trzecim sezonie główny bohater postanowił wrócić do rodzinnego domu, którego starał się wcześniej unikać. By uratować Tulip, zdecydował się na niebezpieczną misję i konfrontację z przeszłością.Początek finałowego czwartego sezonu przedstawia przygotowania bohaterów do ataku na Masadę, gdzie uwięziony Cassidy walczy o życie. Jesse doświadcza apokaliptycznej wizji świata, która okazuje się dla niego wstrząsająca. Z kolei Tulip decyduje się podjąć ostatniej samotnej misji, by uratować torturowanego przyjaciela. Czy zanim nadejdzie oczekiwany koniec świata, przyjaciołom uda się pokonać przeciwności losu, wrogów i własne demony?Emisja premierowych odcinków czwartego sezonu serialu "Preacher" w czwartki o godz. 22.00 (od 24 marca 2022 roku) na antenie AMC.