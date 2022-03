"Nieustraszone: Kobiety walczą z Putinem". Nowy dokument na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Nowy dokument o czołowych rosyjskich opozycjonistkach właśnie pojawił się na platformie streamingowej Viaplay.

• Produkcja śledzi losy kobiet prowadzących kampanię przeciw administracji Władimira Putina.

• Swoją postawą i działaniami udowadniają, że ,,nie poddadzą się, choćby miały stracić wszystko, co posiadają''.

Film 'FEARLESS: The Women Fighting Putin' skupia się na historiach Wioletty, Luizy i Iriny, które zdecydowały się zostać w kraju i stawić czoła prezydentowi Rosji.Wioletta Grudina to była koordynatorka sztabu rosyjskiego opozycjonisty i więźnia politycznego - Aleksieja Nawalnego, a obecnie jedna z czołowych aktywistek opozycji. W filmie otwarcie przyznaje, że rząd próbował ją zniszczyć. Pięć miesięcy przed wyborami parlamentarnymi i regionalnymi w Rosji, cała organizacja Nawalnego została zdelegalizowana i uznana za ugrupowanie o charakterze ekstremistycznym. To wtedy Wioletta i jej koleżanki zdecydowały, że chcą rozpocząć karierę polityczną i walczyć z rządem Władimira Putina.Jednak kiedy Wioletta ogłosiła, że będzie kandydować do Rady Miejskiej Murańska, pandemia została wykorzystana jako pretekst do umieszczenia jej na szpitalnym oddziale chorób płuc, mimo że testy wykazały całkowity brak zakażenia. Dziś ujawnia szokujące nagranie przedstawiające ówczesną sytuację, która miała na celu ją uciszyć i uniemożliwić start w wyborach samorządowych. Kobieta nie poddała się i po kilku tygodniach ogłosiła strajk głodowy. Po ośmiu dniach od tego momentu, mogła opuścić szpitalne więzienie. Otrzymała jednak zakaz kandydowania w wyborach, wobec Wioletty wszczęto postępowanie karne, a jej siedziba wyborcza została ostrzelana. Kobieta otwarcie przyznaje, że zdaje sobie sprawę, iż władza, której się sprzeciwia, jest w stanie zrobić wszystko, by ją uciszyć i ograniczyć jej polityczne wpływy.W filmie występuje również Luiza Stein, należąca do znanego kolektywu protestu art-punkowego Pussy Riot, a także Irina Fatyanova, która jest niezależną kandydatką opozycji z Petersburga.Film ukazuje trudne zmagania kobiet z bezwzględną władzą Władimira Putina. Podczas rozmowy z Luizą pada wiele wstrząsających słów. Według kobiety, aby być politykiem w Rosji, trzeba być gotowym na utratę wszystkiego - nawet własnego życia. Z kolei Irina twierdzi, że gdy jesteśmy świadkami niesprawiedliwości, trzeba walczyć w imieniu wszystkich i uświadamiać ludziom, jak wygląda rzeczywistość.Podczas wyborów we wrześniu 2021 roku, partia 'Zjednoczona Rosja' (ros. Единая Россия, Jedinaja Rossija), z której wywodzi się Władimir Putin, zdobyła prawie połowę głosów. Według analityków wypowiadających się w dokumencie, znaczna część z nich mogła zostać sfałszowana. Wszystkie pozostałe partie zostały zatwierdzone przez władze Kremla, które wydały oświadczenie, że wybory były demokratyczne i uczciwe. Ambasada Rosji odmówiła jednak komentarza w tej sprawie.