Kobiecy futbol na żywo w Viaplay. Zacięta walka o tytuł w Anglii i Niemczech

Łukasz Szewczyk

• W tym tygodniu na Viaplay.pl można wybierać z pięciu meczów kobiecego futbolu walczących o tytuły mistrzowskie drużyn, transmisje z polskim komentarzem

• W Anglii rywalizacja toczy się między Arsenalem i Chelsea, w Niemczech pomiędzy Wolfsburgiem i Bayernem. Zawodniczkami Wolfsburga są reprezentantki Polski: Katarzyna Kiedrzynek i Ewa Pajor

W angielskiej FA Women's Super League, Chelsea ma dwa punkty straty do Arsenalu, ale też jeden zaległy mecz. Jeśli w środę wygra u siebie z Tottenhamem, obejmie fotel lidera. Jednak Tottenham też ma o co grać, bo może zmniejszyć straty do podium do zaledwie punktu. Początek środowego starcia o 20.45 na Viaplay.pl, transmisja z polskim komentarzem Dawida Szymczaka.To właśnie Tottenham w tym tygodniu rozdaje karty w Anglii. W niedzielę zmierzy się bowiem także z rywalizującym o tytuł mistrzowski z Chelsea - Arsenalem. Zarówno Chelsea, jak i Arsenal, notują siedem meczów bez porażki. Z tym, że Arsenal remisował trzykrotnie, a Chelsea dwa razy. Podziałem punktów zakończył się też bezpośredni mecz Chelsea - Arsenal (0:0) z 11 lutego. Z kolei Tottenham ostatnio nie radzi sobie z czołówką: w pięciu poprzednich meczach przegrał z wyżej notowanymi Manchesterem City 0:1 i Manchesterem United 0:3.W niemieckiej Frauen-Bundeslidze o tytuł biją się VfL Wolfsburg, z reprezentantkami Polski Katarzyną Kiedrzynek i Ewą Pajor w składzie, a także Bayern Monachium, czyli aktualny mistrz Niemiec. Wolfsburg ma nad Bayernem punkt przewagi. Obie ekipy są bardzo skuteczne. Wolfsburg ma na koncie 6 ligowych wygranych z rzędu i 20 strzelonych w nich goli, a Bayern 9 meczów w lidze bez porażki, w tym 8 zwycięstw. Dla porównania - w sześciu poprzednich spotkaniach, Bayern zdobył 23 bramki.W tym tygodniu, w sobotę o 13.00 Wolfsburg gra na wyjeździe z czwartym w tabeli Eintrachtem Frankfurt. Rywal obecnego lidera Frauen-Bundesligi traci dwa punkty do podium. Łatwiejsze zadanie przed Bayernem, który w niedzielę o 16.00 gra z czwartym od końca Essen, która w tabeli ogląda się tylko za siebie. Wszystkie transmisje z polskim komentarzem na Viaplay.plNajbliższe transmisje kobiecego futbolu na żywo na platformie Viaplay (23-27 marca):Środa (23 marca):• 20:45 FA Women's Super League: Chelsea - Tottenhamkomentuje Dawid SzymczakSobota (26 marca):• 13:00 Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburgkomentuje Adam Drygalski• 15:15 FA Women's Super League: Arsenal - Tottenhamkomentuje Dawid SzymczakNiedziela (27 marca):• 16:00 FA Women's Super League: Leicester City - Chelseakomentuje Dawid Szymczak• 16:00 Frauen-Bundesliga: Bayern Monachum - SGS Essenkomentuje Mateusz Juza