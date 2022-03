Dorota Szelągowska i Mateusz Gessler namieszają w kuchni . "Wszystkiego słodkiego" w TVN

Łukasz Szewczyk

• "Wszystkiego słodkiego!" na antenach Grupy Discovery TVN.

• Widzowie poznają proste i ciekawe przepisy na ciasta i desery oraz inspiracje na ich dekoracje.

• Prowadzącymi będą Dorota Szelągowska i Mateusz Gessler.

"Wszystkiego słodkiego!" to autorski projekt Domu Kreatywnego Contentu BrandTime, który już można oglądać na antenie TVN. Program ma na celu zachęcanie widzów do wspólnego pieczenia, inspirowanie i pobudzanie apetytu. Format poprowadzą Dorota Szelągowska i Mateusz Gessler.- powiedział Jarosław Czujak, Dyrektor Zarządzający w BrandTime.Dorota i Mateusz stworzyli na planie wyjątkowo zgrany duet, który w każdym z 40 odcinków fantastycznie się ze sobą bawi. W sposób bardzo przyjazny podają widzom łatwe, ale i bardziej wyszukane przepisy oraz pokazują w jaki sposób można sprawiać bliskim spontaniczne, słodkie przyjemności. Podpowiadają też jak zaplanować słodkie przygotowania do Świąt Wielkanocnych.Mistrzyni spektakularnych remontów - Dorota Szelągowska, która jak się okazuje również w kuchni potrafi nieźle namieszać - powiedziała:- dodaje Mateusz Gessler.Projekt "Wszystkiego słodkiego" składa się z wielu pozycji programowych, które emitowane będą w TVN, TVN 7, TVN Style, Food Network (Grupa Discovery TVN), przez 8 tygodni , będących jednocześnie oddzielnymi tygodniami tematycznymi. W skład każdego tygodnia wchodzi 5 odcinków o długości 5 min. każdy. Łącznie jest to 40 odcinków, emitowanych codziennie, od poniedziałku do piątku, od 21 marca, o godz. 17.15.Ponadto planowanych jest pięć różnych mini audycji "Wszystkiego Słodkiego Extra", emitowanych w TVN, TVN7, Food Network i TVN Style, a także 23-minutowe odcinki, podsumowujące każdy tydzień tematyczny w TVN Style.