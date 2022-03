Największa w historii gala ONE Championship na żywo na antenie Fightklubu

Łukasz Szewczyk

Najbliższa gala ONE Championship to będzie show, o którym kibice nie zapomną na długo. Przed nami największe - dosłownie i w przenośni - widowisko MMA od lat. W Singapore Indoor Stadium będziemy świadkami aż dwudziestu pojedynków z udziałem największych gwiazd MMA. Aż pięć z nich to walki o mistrzowskie pasy, a zwieńczeniem wieczoru będzie pojedynek o tytuł w wadze atomowej pomiędzy Angelą Lee i Stamp Fairtex. Natężenie emocji będzie tak duże, że całe show podzielone zostało na trzy integralne, następujące po sobie, eventy. Pierwotnie całe wydarzenie miało odbyć się jesienią ubiegłego roku, ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19 w Singapurze, przeniesione zostało jednak na wiosnę i ostatecznie odbędzie się w najbliższą sobotę 26 marca.Najbardziej oryginalnym wydarzeniem podczas ONE X będzie pierwszy w historii organizacji super-pojedynek rozegrany na specjalnych zasadach. Zmierzą się w nim mistrz ONE w wadze muszej, Demetrious Johnson, z czempionem Muay Thai w tej samej kategorii wagowej, Rodtangiem Jitmuangnonem. Wyjątkowość tego starcia będzie polegała na tym, że pojedynek będzie toczony na przemian według zasad ONE Super Series Muay Thai i MMA. Starcie rozpocznie się od formuły Muay Thai, a w kolejnych rundach toczone będzie według zasad MMA, znów Muay Thai i na koniec ponownie w MMA. Każda z rund będzie trwała trzy minuty, a pomiędzy nimi zaplanowano minutowe przerwy. Jeśli po ostatniej komendzie sędziego walka będzie nierozstrzygnięta automatycznie - bez decyzji arbitrów - orzeczony zostanie remis.Dla wielu kibiców najbardziej elektryzującym starciem podczas ONE X będzie długo wyczekiwany pojedynek o mistrzowski pas ONE w wadze atomowej, w którym o tytuł powalczą Angela Lee i Stamp Fairtex. Dla pierwszej z nich, formalnie dzierżącej pas, będzie to powrót do oktagonu po ponad 1,5-rocznej przerwie spowodowanej urlopem macierzyńskim. Lee jest mistrzynią ONE od 2016 roku i zrobi wszystko, aby nadal utrzymać swój pas. Kiedy Amerykanka sięgała po niego, Stamp Fairtex... nie miała jeszcze za sobą debiutu w profesjonalnym oktagonie. Obecnie jednak jest jedną z najlepszych wojowniczek na świecie, posiadaczką tytułów ONE w kickboxingu i Muay Thai. W sobotę będzie chciała dołożyć do swojego zawodowego CV kolejny pas, tym razem zdobyty na zasadach MMA.W sumie podczas gali ONE X w Singapurze będziemy świadkami aż pięciu pojedynków o pas. Poza walką wieczoru będą to: starcie obrońcy tytułu Adriano Moraesa z drugim w rankingu Yuyą Wakamatsu w wadze muszej i konfrontacja weterana oktagonów Nong-O Gaiyanghadao, który w wadze koguciej Muay Thai będzie bronił pasa przeciwko Felipe Lobo. Pierwotnie do pojedynku tego awizowany był były mistrz świata w kickboxingu, Alaverdi Ramazanov, z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, organizatorzy postanowili jednak zastąpić Rosjanina fighterem z Brazylii.Dwie ostatnie mistrzowskie walki to bój: Capitan Petchyindee vs Hiroki Akimoto o pas ONE w wadze koguciej w kickboxingu i Superbon Banchamek vs Marat Grigorian o tytuł, także w kickboxingu, w wadze piórkowej. Będzie ich rewanż za pojedynek sprzed czterech lat.Rewanżów w Singapurze będzie zresztą zdecydowanie więcej. W takich kategoriach należy bowiem rozpatrywać również m.in. konfrontację Sitthichaia Sitsongpeenonga z Czingizem Allazovem w finale kickboxerskiego Grand Prix w wadze piórkowej. Będzie to rewanż za ich pierwszy pojedynek, który miał miejsce osiem lat temu.Inne ciekawe walki? Będzie ich całe mnóstwo, choćby starcie Johna Wayne'a Parra, który skrzyżuje rękawice z byłym mistrzem świata wagi lekkiej ONE, Eduardem Folayangiem, potyczka dwóch japońskich legend sportów walki, Shinya Aokiego i Yoshihiro Akiyamy czy bój najlepszych filipińskich fighterów w wadze słomkowej, Lito Adiwanga z Jeremym Miado.Jeśli dodać do tego, że w ostatniej chwili do karty dodana została walka pomiędzy Amirem Khanem i Ryogo Takahashim, a wśród awizowanych pojedynków znalazły się jeszcze m.in. starcia Reiniera de Riddera z Andre Galvao czy Danielle Kelly z Mei Yamaguchi, wiemy już, że czeka nas być może najsilniej obsadzona gala MMA w historii.ONE X w najbliższą sobotę (26 marca 2022 roku) od 7.00 na żywo w Fightklubie